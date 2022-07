Idrogeno, un milione del Pnrr ad un'azienda pisana

Via libera dal Ministero della transizione ecologica al progetto presentato da Enapter, che ha una importante sede a Lavoria

CRESPINA LORENZANA — Enapter, azienda che produce generatori di idrogeno modulari ad alta efficienza e che ha la sua sede più grande a Lavoria, ha ottenuto dal Ministero della transizione ecologica, nell'ambito del Pnrr, un finanziamento prossimo al milione di euro per un progetto volto alla "Ottimizzazione e industrializzazione del dry-cathode per elettrolizzatori AEM".

In particolare, Enapter ha partecipato ad un bando da 30 milioni di euro - di cui il 40% rivolto a progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia -, rivolto alle imprese, anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in riferimento a:

a) produzione di idrogeno clean e green;

b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed e-fuels;

c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;

d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull’idrogeno.

Il progetto di Enapter rientra fra i 15 progetti ammessi al finanziamento in tutta Italia.