La nuova Casa della Comunità pronta nel 2025

La struttura offrirà servizi ambulatoriali e una presenza medica 24 ore su 24. Giani: "In Toscana un modello sanitario di esempio per il Paese"

CRESPINA-LORENZANA — Taglio del nastro per il cantiere della nuova Casa della Comunità di Crespina-Lorenzana. Un progetto imponente, da 1,1 milioni di euro finanziati dal PNRR e che farà nascerà l'immobile in via Karol Wojtyla, in località Pian di Laura.

La nuova struttura a servizio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest sarà composta da un fabbricato di ampiezza di circa 500 metri quadrati, con ambulatori medici di gruppo 1, servizi igienici, depositi, sale attesa e uffici amministrativi, con un parcheggio pertinenziale asfaltato.

"È un momento importante per tutti noi - ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani - già dal 2018 avevamo impostato una legge regionale di riorganizzazione delle Case della Salute, che ha rappresentato un’esperienza molto positiva, tanto che la Toscana, insieme all’Emilia Romagna, è stata presa come modello a livello nazionale. Abbiamo programmato ben 77 interventi su Case della Comunità e oltre 30 per Ospedali di Comunità: la presenza di tutte queste strutture cambierà letteralmente il volto della nostra sanità".

Un momento dell'inaugurazione del cantiere

"La Casa della Comunità rappresenta un luogo essenziale per la presa in carico dei pazienti e per valorizzare maggiormente il ruolo della sanità territoriale - ha commentato il sindaco Thomas D'Addona - i nostri cittadini e quelli dei Comuni vicini di Fauglia e Orciano, con cui lavoriamo sempre a stretto contatto, avranno servizi in più. Abbiamo colto subito questa possibilità, facendo una variante e mettendoci a disposizione per un’iniziativa destinata a far migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini".

I lavori, in totale, dovrebbero durare circa un anno. Una volta completata, la Casa della Comunità offrirà servizi diversi, come un’équipe multiprofessionale costituita da medici e pediatri di famiglia, medici di continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali interni (SAI), presenza medica 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana, un punto prelievi e servizi diagnostici, ambulatoriali specialistici ed infermieristici. Altre attività che vi si possono svolgere sono programmi di screening, assistenza sociale, servizi per la salute mentale e le dipendenze, medicina dello sport, consultorio e vaccinazioni.

Un rendering della Casa della Comunità

"Realizzare una struttura così importante significa investire per il futuro e venire incontro alle esigenze della cittadinanza - ha concluso la direttrice dell'Azienda Usl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani - la Casa della Comunità può infatti essere definita un faro sempre accesso per il cittadino, un luogo in cui è possibile trovare risposte o essere indirizzati verso il servizio più adeguato e in questo caso specifico si tratta proprio di un servizio nuovo, che si va ad aggiungere agli altri già presenti: sul territorio pisano sono presenti ben 6 Case delle Comunità. Quella di Crespina Lorenzana sarà di tipologia Spoke e lavorerà in rete con le altre strutture territoriali e in integrazione con gli ospedali".