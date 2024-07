Nuova presidente per il Centro Commerciale Naturale

Sinner e gli occhi dolci per la Kalinskaya in campo: inquadrato, sorride per l'imbarazzo

Con l'ingresso in Consiglio comunale di Della Santa, i commercianti eleggono una nuova presidente: si tratta di Angela Puccini, affiancata da Tarabusi

CRESPINA-LORENZANA — Il consiglio direttivo del Centro Commerciale Naturale di Crespina-Lorenzana ha eletto una nuova presidente: Angela Puccini che va a prendere il posto di Claudia Della Santa, appena entrata in Consiglio comunale.

La presidente Puccini sarà affiancata dal vicepresidente Mirko Tarabusi, dal tesoriere Valentino Pandolfi e dai consiglieri Claudia Della Santa e Orazio Tosches.

"Sono onorata per questo nuovo incarico e ringrazio il direttivo per la fiducia - ha commentato Puccini - ringrazio il direttivo che, con la presidente uscente Della Santa, ha portato il nostro Centro Commerciale Naturale a livelli davvero importanti. Lavoreremo come sempre collaborando con l'amministrazione comunale in modo costruttivo così come con la nuova consigliera comunale delegata alle manifestazioni ed eventi che per noi vogliono dire sviluppo economico del territorio. Ci impegneremo uniti e senza personalismi nell’interesse di tutti gli operatori economici, certi che il nostro sindaco ci sosterrà in progetti che non vogliono essere spot ma in una ottica di volano dell’economia locale".

"Siamo felici che il lavoro del Centro Commerciale Naturale possa proseguire con una nuova squadra - ha concluso il sindaco David Bacci - la precedente amministrazione ha sostenuto e sollecitato la sua ricostituzione e noi continueremo a farlo; ci incontreremo quanto prima per valutare e programmare iniziative per il futuro a sostegno delle attività e allo sviluppo del territorio".