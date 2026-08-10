Cultura, quasi 7 milioni tra Pisa e Montescudaio

Fondi ministeriali per il Cimitero Ebraico, Porta del Leone e San Zeno. Meini e Pasqualino, "Investimenti fondamentali per tutelare il patrimonio"

PISA — Quasi 7 milioni di euro destinati al recupero e alla valorizzazione di alcuni beni storici e culturali tra Pisa e Montescudaio. Ad annunciare i finanziamenti del Ministero della Cultura, comunicati dal sottosegretario Lucia Borgonzoni, sono Elena Meini, responsabile regionale Enti Locali della Lega Toscana, e Giovanni Pasqualino, segretario provinciale della Lega Pisa.

La parte più consistente delle risorse riguarda il territorio pisano. Circa 3 milioni di euro saranno destinati al Cimitero Ebraico e alla riapertura della storica Porta del Leone, intervento che consentirà di ripristinare il collegamento del camposanto con Piazza dei Miracoli.

Un secondo finanziamento, pari a quasi 2 milioni di euro, interesserà invece l'Abbazia di San Zeno, dove le risorse saranno impiegate per un intervento di consolidamento antisismico. A questi stanziamenti si aggiungono altri 2 milioni di euro destinati a Montescudaio per il restauro della cinta muraria del Castello.

"Il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ha annunciato l'arrivo di significativi fondi per alcuni luoghi della città di Pisa e a Montescudaio. In particolare, circa tre milioni di euro sono destinati al restauro del Cimitero Ebraico e la riapertura della storica Porta del Leone che tornerà a collegare il camposanto con Piazza dei Miracoli. Quasi due milioni di euro, interessano, invece, il consolidamento antismico dell'Abbazia di san Zeno. A Montescudaio, infine, due milioni di euro per il restauro della cinta muraria del Castello", hanno detto Meini e Pasqualino.

I due esponenti della Lega hanno quindi sottolineato il valore degli stanziamenti annunciati: "Questi ingenti finanziamenti confermano come la Lega al Governo abbia ben chiaro come il fatto di preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale sia un fattore fondamentale, sinonimo di identità e crescita economica".