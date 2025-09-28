Comitato elettorale per Maria Vanni

La sede, inaugurata con il candidato Presidente Eugenio Giani, è nella storica sede del PSI in via San Giovanni riaperta per l'occasione.

MONTOPOLI VALDARNO — "Mi candido al Consiglio regionale perché la scuola e le famiglie siano al centro dell'azione politica, perché credo in una Toscana ancora più coesa e accessibile, perché do importanza a lavoro e innovazione, perché difendo ambiente e salute"

Queste le parole di Maria Vanni, alla inaugurazione del Comitato Elettorale di Montopoli nella sede della storica sezione del PSI intitolata ad Anna Kulischoff madre del riformismo. Al taglio del nastro, oltre a molti cittadini, erano presenti il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, candidato per il secondo mandato, gli esponenti socialisti, Riccardo Nencini, Bobo Craxi, Carlo Sorrente, Paolo Fantappiè e Sandro Ceccarelli anche lui candidato nella Lista Giani - Casa Riformista in provincia di Pisa.

"Mi impegno a sostenere la nostra economia regionale su tutti i comparti - ha detto Maria Vanni - in special modo quelli della moda e del turismo, e puntare sui giovani attraverso la ricerca e la creazione di nuove figure professionali specializzate sulle nuove frontiere dell’economia. Mi batterò per il potenziamento delle case di comunità territoriali e lo sviluppo della rete di assistenza per gli anziani autosufficienti, perché senza sostegno alla salute delle famiglie non ci può essere libertà e qualità della vita per le nostre attuali generazioni. Mi adopererò per evitare sfregi al nostro territorio sul fronte dei rifiuti industriali, e mettere in atto un vero piano di smaltimento dei nostri scarti che sia pulito e vantaggioso per le tasche dei cittadini."

Maria Vanni, candidata nella lista Eugenio Giani - Casa riformista nel collegio della provincia di Pisa, è un insegnante ed i temi della buona scuola sono stati sempre al centro della sua attività politica e sociale. Dal 2019 è stata consigliere comunale a Montopoli Val d’Arno con la lista civica "Progetto Insieme". E' stata anche membro della direzione nazionale del Partito Socialista Italiano.