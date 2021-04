Il grande canottaggio rema fino a Pisa

Il Parco di San Rossore fa da cornice ai campionati Italiani di fondo di Canottaggio a sedile fisso. Attesi 300 atleti da tutta Italia

PISA — La città della Torre ospita i campionati Italiani di fondo di Canottaggio a sedile fisso, in programma per domenica 18 Aprile a Cascine Nuove, all’interno della Tenuta di San Rossore.

L'evento, organizzato dalla Canottieri Federico Antoni, è patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Pisa e dell’Ente Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Attesi a Pisa per l'evento circa 300 atleti provenienti da società di tutta Italia.

Si tratta del primo Campionato Italiano che la Federazione Italiana di Canottaggio sedile fisso nei suoi 58 anni di storia svolge all’interno della nostra Regione. L’evento remiero prenderà vita in uno dei più bei contesti naturalistici della nostra regione, sottolineando ancora una volta il connubio tra sport e natura.

La manifestazione avrà inizio alle 9 con la cerimonia di alzabandiera, a cui seguirà il programma delle partenze delle imbarcazioni che avrà inizio alle 9,30. Le competizioni proseguiranno fino alle 17 con ben 44 specialità in gara, e verrà inoltre consegnato il trofeo Arno Varini alla società che conseguirà il maggior punteggio di giornata.

Dalla nascita di una collaborazione tra le associazioni pisane quali la Canottieri Federico Antoni e Azimut Treks, in concomitanza con l’evento remiero, si svolgerà un’escursione all’interno della Tenuta di San Rossore, con partenza proprio da Cascine Nuove.