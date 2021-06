I "Du Ova" alla scoperta di Calci - VIDEO

Siparietti in giro per la Valgraziosa del duo comico toscano, video promozionale cui hanno partecipato i calcesani Giuliano Consani e Ansano Pistolesi

CALCI — Un video promozionale per far scoprire, in chiave ironica e agreste, le bellezze di Calci. "Un video promozionale che sia di buon auspicio e di cauta ripartenza - hanno sottolineato dall'amministrazione comunale - ad oltre un anno e mezzo dall’inizio della pandemia da Covid-19". Presentato questa mattina, il video è stato realizzato dal duo comico toscano “Du Ova”, già noto grazie al tormentone estivo “Estate in Toscana” e ai tanti spettacoli teatrali e video virali che hanno valorizzato ancora di più la nostra Regione.

Il Comune ha accolto la proposta della coppia di attori, che così sono arrivati agli inizi di Giugno in Valgraziosa per girare il video, cercando di coniugare eccellenze artistiche e culturali ma anche le peculiarità naturalistiche del paese e le caratteristiche tipiche della comunità. I Du Ova hanno recitato insieme a due calcesani, Giuliano Consani e Ansano Pistoresi, che si sono prestati volontariamente per girare alcune scene.

Il video mette in evidenza oltre alla Pieve di Calci, il Museo Nazionale della Certosa, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, la produzione del famoso olio di oliva calcesano promosso dalla Strada dell’olio Monti Pisani senza rinunciare ad una chiave ironica condita da un divertente vernacolo - fiorentino - sublimata da una partita a briscola, elemento che connota i piccoli paesi toscani, al circolo Acli Toniolo del Pontegrande, il più antico circolo della provincia di Pisa.

Grande soddisfazione per Riccardo Lupino (attore e autore) e Daniele Palmi (registra, direttore creativo e autore) che, in assenza di Giovanni Degl’Innocenti impegnato per ragioni professionali, hanno partecipato alla presentazione di oggi assieme ai due “attori per un giorno” calcesani.

“E’ stato un privilegio e un onore poter girare il nostro video in un paese così bello che coniuga natura e cultura agreste con bellezze artistiche e architettoniche di elevatissima caratura – ha detto Riccardo Lupino -. Calci è davvero un bel paese che racchiude a tutto tondo le meraviglie della Toscana e, per questo, merita di esser visitato tutto l’anno”.

Soddisfazione anche da parte dei calcesani Ansano e Giuliano, che si sono divertiti a studiare un breve copione e ad improvvisare una caratteristica briscola nei locali del circolo Acli Toniolo: “Doveroso e un vero piacere poter far qualcosa per promuovere la nostra bella Calci”.

Il sindaco Massimiliano Ghimenti, presente con l’assessora al turismo Valentina Ricotta, ha ricordato che “questa iniziativa a dire il vero era nata nel 2020 ma, purtroppo, la seconda ondata pandemica ha arrestato il nostro intento. Abbiamo recepito questa proposta arrivata dai “Du Ova” perché rispondente alle caratteristiche intrinseche del nostro paese che ben si presta allo stile del duo comico toscano. Desideravamo fare la nostra parte con la speranza, nei limiti del contenimento della pandemia che grazie alla campagna vaccinale ci rende moderatamente fiduciosi, che questo video promozionale sia un’ulteriore spinta e un volano per promuovere ulteriormente la universalmente apprezzata toscanità e il nostro territorio affinché sia sempre di più mèta, sia in estate che in inverno, di turisti e visitatori stranieri".

"A nome della giunta - ha concluso il primo cittadino - ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo video a cominciare dai direttori dei due musei, dal presidente del circolo Acli Toniolo Tiziano Del Papa e da Francesco Elter di Agrielter senza dimenticare l’impegno degli uffici comunali coinvolti".

Qui sotto il video promozionale di Calci realizzato dai Du Ova.