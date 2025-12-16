I precedenti di Cagliari-Pisa

Ebreo? Cristiano? L'eroe di Bondi beach è islamico, ma è soprattutto umano

PISA — Domenica alle 12.30 il Pisa torna in campo a Cagliari per una partita che pesa tanto, perché mette di fronte due squadre che guardano la stessa zona di classifica. E in Sardegna, storicamente, non è mai stata una gita.

I confronti giocati in casa rossoblù, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, sono andati malino per i nerazzurri che, nel massimo campionato, non hanno mai battuto i sardi. Il primo incrocio risale alla stagione 1934/35 e finì 1-1, in un’epoca lontanissima. Altro pari anche nel 1960, ancora 1-1, poi nel 1961/62 arrivò un colpo esterno del Pisa: 0-1.

In Serie A le cose si sono fatte più dure. Nel 1968/69 il Cagliari vinse 3-0, e negli anni Ottanta si ritrovò un altro pareggio: 1-1 nel 1982/83, con rimonta nerazzurra firmata da Klaus Berggreen nel finale dopo il vantaggio di Azzali.

Da lì in poi, per il Pisa, a Cagliari sono arrivati più dispiaceri che gioie. Un 1-0 rossoblù in Serie B 1984/85 e un altro 1-0 in Coppa Italia 1986/87. Nella stessa annata, in campionato, finì 2-1 per il Cagliari con gol nerazzurro di Cuoghi. E ancora: 1-0 nel 1989/90 e 2-1 nel 1990/91 in A, con rete del Pisa firmata da Bosco.

Negli anni recenti le due squadre si sono ritrovate prima in Coppa Italia, nel 2021/22: 3-1 per il Cagliari, con Masucci a segnare il gol nerazzurro nella ripresa. Poi nel 2022/23, a oltre 30 anni di distanza, le squadre tornarono ad affrontarsi in campionato. Fu una delle prime partite del ritorno di Luca D'Angelo in panchina dopo l'esonero di Rolando Maran. Ad andare in rete per i nerazzurri e ad aprire le ostilità fu Morutan, con un tiro di sinistro, alla quarta rete stagionale, mentre fu Lapadula, con un colpo di testa, a riportare la gara in parità.

TUTTI I PRECEDENTI

1934/35 (B): Cagliari-Pisa 1-1

1960/61 (C): Cagliari-Pisa 1-1

1961/62 (C): Cagliari-Pisa 0-1

1968/69 (A): Cagliari-Pisa 3-0

1982/83 (A): Cagliari-Pisa 1-1

1984/85 (B): Cagliari-Pisa 1-0

1986/87 (Coppa): Cagliari-Pisa 1-0

1986/87 (B): Cagliari-Pisa 2-1

1989/90 (B): Cagliari-Pisa 1-0

1990/91 (A): Cagliari-Pisa 2-1

2021/22 (Coppa): Cagliari-Pisa 3-1

2022/23 (B): Cagliari-Pisa 1-1