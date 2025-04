Inzaghi, "Orgoglioso, ma non abbiamo fatto nulla"

Cina, il cane ferito in strada e ignorato dai passanti: lo salvano due randagi

Dopo la vittoria con la Reggiana il tecnico del Pisa ha elogiato la squadra e la mentalità: “Oggi bravi, ma la strada è ancora lunga”.

PISA — Dopo il successo al Mapei Stadium contro una Reggiana in piena lotta salvezza, Filippo Inzaghi si è presentato in sala stampa visibilmente soddisfatto. Il tecnico nerazzurro ha analizzato la partita, spiegato le sue scelte e tracciato il percorso che attende ancora la squadra in questo finale di stagione. Ecco le sue parole, raccolte integralmente nel post-gara.

“Sono molto contento - ha dichiarato il tecnico -. La squadra sta bene e in salute, alcune gare nascono sotto il cattivo segno e ribaltarle non è facile, mentre oggi siamo stati molto bravi. L'unica pecca è stata dover chiudere la partita, avremmo dovuto essere più cinici e abbiamo anche rischiato di riaprirla. Questo è l'unico appunto da fare alla squadra, la strada però è ancora molto lunga. Testa bassa e pedalare, ma oggi siamo molto contenti. Non è mai facile quando gli avversari si giocano tanto. Avevamo grande tifo e i giocatori volevano regalare un bel successo. Anche Cremona sarà una partita difficile".

"Sono molto contento di Solbakken - ha proseguito Inzaghi -, stava giocando una grande gara, ma a centrocampo avevo bisogno della pressione alta e non potevo permettermi due giocatori ammoniti, perciò ho effettuato quelle sostituzioni. Oggi ci terrei a parlare, oltre a Solbakken, anche di Abildgaard e Calabresi, penalizzati perché gli altri fanno molto bene, ma sono due capitani all'interno del gruppo. Oggi hanno dimostrato cosa vuol dire essere leader pur giocando di meno".

"Non ho visto l'episodio del gol annullato, ma l'arbitro è stato molto bravo ed ha avuto molta personalità. Avrei dovuto cambiare Tramoni - ha spiegato il tecnico -, ma stavamo mollando il colpo e avevo bisogno di altri cambi. Volevo giocare a tre a centrocampo per dare pressione. Le partite di calcio però non sono mai finite".

"Meister per me è entrato molto bene - ha analizzato l'allenatore -, Lind era esausto e ha chiesto il cambio. Siamo molto contenti di Meister, sono sicuro che ci daranno tantissimo ancora gli acquisti di gennaio. Sono molto orgoglioso, contento. Se penso a questa estate sono l'uomo più felice del mondo. Ma non abbiamo ancora fatto nulla".

"Questa squadra mi emoziona, non c'è mai un atteggiamento sbagliato - ha concluso Inzaghi -. Se un giocatore sbaglia fa una corsa in più per andarlo a salvare. Siamo un gruppo fantastico, trascinato da questo pubblico. I tifosi possono sognare, noi dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Dobbiamo ancora mettere la ciliegina su questa torta”.