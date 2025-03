Le associazioni raccontano la storia della città

Tante realtà culturali hanno aderito al progetto Arca, promosso dal Comune e finanziato per 40mila euro dal Consiglio regionale della Toscana

CASCINA — Si chiama “Arca- Narrazione Multimediale della Storia del Comune di Cascina”, il progetto che è stato finanziato per 40mila euro da un bando del Consiglio Regionale della Toscana, voluto per potenziare l’offerta formativa e culturale cittadina, stimolando parallelamente creatività, spirito critico e un apprendimento innovativo. Ma puntando anche ad accrescere la partecipazione di tante realtà del territorio.

"Siamo molto soddisfatti dell’importante risposta alla manifestazione di interesse che abbiamo pubblicato per avviare la coprogettazione tra il Comune di Cascina e le associazioni culturali interessate ad avere un dialogo costruttivo che valorizzi la cultura e garantisca il coinvolgimento delle nuove generazioni nel processo di conoscenza della storia e dell’identità del nostro comune”. L’assessora alla cultura Bice Del Giudice si è espressa così dopo la chiusura del bando che ha visto 9 associazioni culturali pronte a collaborare.

Le adesioni sono iniziate ad arrivare il 18 febbraio e solo un’associazione ha presentato la domanda nel periodo di riapertura dei termini. Queste le associazioni che hanno aderito: Filarmonica Municipale “G. Puccini” Cascina; Italia Nostra APS Sezione Cascina; Corale Polifonica Cascinese; A.C. Danza “Città di Cascina” Aps; Pro Loco di Cascina Aps; Amici del Vallo di Diano e del Cilento APS; Mani Attive Aps; Università della Libera Età Aps; Impronte Sonore - Centro Studi Musicali.

“Ringraziamo sin d’ora queste associazioni per i contributi che sapranno portare al tavolo di coprogettazione – ha concluso l’assessora Del Giudice – per la scelta dei materiali da inserire nella nuova postazione multimediale di cui andremo a dotare la biblioteca. Non ci resta che partire”.

Le prime riunioni avranno luogo il 27 Marzo alle 18 all’ufficio cultura e il 10 Aprile alle 18 nella sala Gipsoteca della biblioteca comunale "Peppino Impastato".