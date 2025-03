Accendi il tuo talento fa tappa a Cascina

Formazione e lavoro, venerdì alle 16, alla biblioteca comunale in via Comaschi, Aforisma presenta l'open day per i giovani dai 18 ai 35 anni.

CASCINA — E' dedicato al ragazzi tra i 18 e i 35 anni l'open day di Accendi il tuo talento, il progetto di formazione organizzato dalla cooperativa Aforisma, in programma venerdì 21 Marzo alle 16 a Cascina, alla biblioteca comunale in via Comaschi.

L'evento aperto a tutti, patrocinato dalla Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione Zona Pisana e dal Comune di Cascina, sarà l'occasione per informarsi sulle varie possibilità che sono messe in campo grazie a questa iniziativa che ha l'obiettivo di riaccendere i talenti dei giovani, riattivare l'interesse nella propria crescita personale e professionale, far crescere la fiducia e permettere di acquisire competenze, conoscenze ed esperienze.

"L'open day di "Accendi il tuo Talento!" è un'opportunità molto importante di formazione e crescita personale e professionale per i giovani dell'intera zona pisana. Grazie al lavoro dei partner e al sostegno della Regione Toscana, questo progetto rappresenta un ponte concreto tra le aspirazioni dei ragazzi e le reali possibilità di impiego nel nostro territorio. Come amministrazione - ha affermato Claudio Loconsole, presidente della Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione Zona Pisana e assessore all'istruzione del Comune di Cascina - crediamo fermamente nel valore dell’istruzione e della formazione come strumenti per costruire il futuro dei nostri giovani e della nostra comunità. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento per scoprire le numerose opportunità offerte e "accendere" il proprio talento".

I percorsi formativi gratuiti prevedono da 2 a 4 corsi a testa suddivisi tra azioni professionalizzanti, azioni cosiddette non formali, corsi motivazionali e tutoraggio, per un totale di 324 posti distribuiti nelle varie azioni. I novi assi didattici sono stati scelti insieme ai partner di progetto sulla base delle realtà lavorative del territorio, per andare incontro alle specificità ed alle possibilità di impiego esistenti: sono relativi ai settori di marketing e comunicazione, professioni innovative, logistica e gestione digitale, cura della persona, commercio, turismo, manutenzione del verde, professioni manuali.

Per ciascun allievo viene elaborato un patto formativo personalizzato realizzato con specifici orientatori esperti, un percorso che si può integrare con i corsi del progetto GOL e IEFP già messi in campo da Aforisma.

I corsi sono interamente gratuiti, il progetto si è infatti aggiudicato il finanziamento della Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027, e sono inseriti nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. Fondamentale l'insieme dei partner che permettono il collegamento tra comunità di giovani, famiglie e categorie protette con le esigenze del mondo del lavoro: oltre ad Aforisma sono Industria Servizi Formazione, Polo Navacchio, Comune di Pisa, CNA servizi, Gruppo Paim, Cooperativa sociale Arnera e Associazione Italiana persone Down.

I prossimi appuntamenti con gli open day sono previsti venerdì 28 Marzo alle 16 a Vecchiano, venerdì 4 Aprile a Calci nella sala del Consiglio comunale.

Per informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.aforismatoscana.net chiamare il numero 050 2201288, scrivere via mail a info@aforismatoscana.net, oppure recarsi direttamente presso la sede in via dei Cappuccini 2/b a Pisa, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.