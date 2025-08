Lenergy Pisa BS Under 20 chiude al terzo posto

Battuto il Catania 8-3 nella finale per il 3° posto. Miglionico, “Esperienza preziosa, ora spazio ai 2007, 2008 e 2009”

PISA — Si chiude con una medaglia di bronzo la stagione dell’Under 20 del Lenergy Pisa Beach Soccer, capace di reagire con carattere dopo la delusione della semifinale persa ai supplementari contro la Lazio. I nerazzurri hanno vinto 8-3 la finalina per il 3° posto contro la Domusbet.tv Catania BS, chiudendo così il Campionato con il miglior piazzamento mai ottenuto nella categoria.

La gara ha visto il Pisa subito avanti nel primo tempo con le reti di Baldacci e Tararà, nonostante un’autorete che aveva momentaneamente riportato i siciliani in partita. Nella ripresa è arrivato il pareggio di Ilardo, ma la squadra allenata da Martin Miglionico ha risposto con decisione: ancora Tararà, poi una doppietta di Baldacci e un gol spettacolare di Mogavero hanno indirizzato il match. Nell’ultimo periodo, dopo il gol di Valenti per il Catania, Arnesi e Dezi hanno messo il sigillo finale sulla partita.

"Oggi è stata una buona partita – ha detto Miglionico – dove si sono evidenziate tante nostre ottime individualità contro una squadra forte ma diversa da quella affrontata ieri. Soprattutto la tensione non ci ha tradito e stavamo molto meglio fisicamente. L’aspetto emotivo è forse l’unico limite di questi ragazzi, eccezionali per capacità e cuore". Il tecnico ha sottolineato come la stagione sia stata comunque positiva, "Abbiamo avuto la possibilità di dare spazio anche ai protagonisti del prossimo anno, come i 2007, 2008 e 2009. Sono già pronti per lottare fino alla fine come quest’anno".

Con questo terzo posto, che segue l’argento in Coppa Italia, si chiude la miglior annata della storia per il settore giovanile del Lenergy Pisa BS.