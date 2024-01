Lotteria Italia, oltre 42mila biglietti tra Pisa e provincia

Sono oltre 460mila i tagliandi per la Lotteria nazionale staccati in tutta la Toscana, 42.740 solo in provincia di Pisa. Stasera l'estrazione

PISA — Sono oltre 460mila i tagliandi per la Lotteria Italia staccati in Toscana, dato in salita rispetto all'anno scorso e in linea con quello nazionale. A dare notizia delle vendite è Agipronews. Per la precisione, in Toscana sono stati venduti 463.280 tagliandi, ovvero il 13,4% in più rispetto ai 408.440 di un anno fa.

La provincia di Pisa si piazza al quinto posto in Toscana per numero di biglietti venduti: 42.740, in aumento del 15% rispetto al 2022.

In testa troviamo la città metropolitana di Firenze con 148.260 biglietti (+8%). L'Aretino si piazza al secondo posto grazie ad un boom di vendite che ha visto staccare in provincia 71.300 tagliandi, ben il 27,7% in più rispetto ad un anno fa. Siena, ancora sul podio, è al terzo posto con 50.660 biglietti e una crescita del 21,3%. In provincia di Lucca i tagliandi staccati sono stati 43.060 (+12,6%), mentre a Livorno e provincia sono stati 30.800 (-1%), a Pistoia 25.620, (+8,5%), a Grosseto 18.600 (+9,4%), a Massa Carrara 17.540 (+27,8%), a Prato 14.700 (+15,9%).

In tutta italia i biglietti venduti sono oltre 6,7 milioni, l’11% in più rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi. Non resta che attendere l'estrazione in programma per questa sera.