Maratona di Pisa, le modifiche al traffico

Domenica l'attesa manifestazione sportiva con circa 3000 partecipanti. Ecco i provvedimenti che interesseranno viabilità e sosta

PISA — Domenica 17 Dicembre si svolgerà la 24esima edizione della Maratona di Pisa attraverserà il centro e il litorale. L'evento include la Maratona 42,195 km su percorso certificato Aism-World Athletics e Fidal, la mezza Maratona “Pisanina” 21,097 km, gara Uisp e la 4 miglia. Al via ci saranno in tutto circa 3000 partecipanti.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, e allo stesso tempo rispondere alle necessità della mobilità nelle aree interessate, saranno adottate delle modifiche a viabilità e sosta.

Ecco tutti i provvedimenti previsti, a cominciare dal divieto di sosta (con rimozione coatta) che dalle 4 alle 10 interesserà via Bonanno ambo i lati, via Niccolini, via Cammeo, da via Niccolini alla rotatoria, via Niosi, Piazza San Paolo a Ripa D’Arno nel tratto compreso tra via Niosi e Via Romiti, Via Romiti nel tratto compreso tra Piazza San Paolo a Ripa D’Arno e Lungarno Sonnino, tratto da Via Romiti e Largo della Degazia, Via Crispi da Via Niosi a Piazza Saffi, Via Stampace, Via Maragone.

Dalle 4 alle 15,30 il divieto interesserà Piazza Terzanaia compreso area sterrata, Lungarno Simonelli, Piazza Solferino lato Est, Via Roma ad esclusione tratto compreso tra via Trieste e Via Risorgimento, Via Trieste lato Sud tratto da Via Roma a Via Magenta, Via Magenta, Via Risorgimento lato Nord tratto da Via Magenta a Via Roma, Via Nino Pisano, Via Porta a Mare, Via C. Fazio, Via Ranieri Sardo, tratto compreso tra Via Conte Fazio e Via A. Moro, Via di Balduccio tratto compreso tra Via A. Moro e Via Conte Fazio, Via A. Moro, lato DX (lato sud Saint Gobain), tratto compreso tra Via R. Sardo e Via di Balduccio e primi ed ultimi 20 mt del lato SX di Via A. Moro, sempre tratto compreso tra Via R. Sardo e Via di Balduccio.

Sul litorale dalle 4 alle 13,30 il divieto interesserà Via T. Crosio tratto da piazza Baleari a piazza Viviani, piazza Viviani lato Mare e piazza Viviani lato nord entrambi i lati, Via Ciurini tratto da piazza Viviani a via Mander entrambi i lati, Via Mander tratto da via Ciurini a via Barbolani entrambi i lati, Viale del Tirreno da Via Bigattiera a Via Pisorno su ambo i lati, Viale del Tirreno da Via Pisorno a Via dei Glicini lato mare, Viale del Tirreno da piazza Belvedere lato est a via Pisorno nella direzione di marcia Livorno – Pisa ,Via Bigattiera lato mare, Via degli Allori (primi 10 metri), Piazza Belvedere lato mare eccetto autorizzati, Lungomare di Marina (Padre Agostino da Montefeltro ,via Repubblica Pisana e piazza Sardegna lato mare).

Per quanto riguarda le chiusure al traffico, nell'area della partenza gara saranno interessate dalle 6,30 alle 10 via Via Cammeo, Via Niccolini, Via Bonanno da Via Niccolini a Via Risorgimento, con attraversamento controllato per i soli veicoli diretti all’Ospedale Santa Chiara con accesso da via Savi.

Passaggio sui Lungarni in direzione litorale: dalle 8,45 alle 10,30 Lungarno Pacinotti, lungarno Mediceo, lungarno Leopardi, Piazza Cairoli, Ponte della Fortezza, Lungarno Fibonacci, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Sonnino, Ponte Solferino, Via Crispi da Via Lavagna a Ponte Solferino, Via Niosi, Piazza San Paolo a Ripa D’Arno, Via Romiti, Via Maragone. Dalle 9 alle 11 Via Livornese, con sbarramento all’altezza del raccordo della Fi-Pi-Li in ingresso verso la Basilica di S. Piero;

Nella zona prossima all’arrivo, dalle 8,30 alle 15,30 i provvedimenti interesseranno Lungarno Simonelli, Ponte della Cittadella, Via Roma, Via Trieste, Via Magenta, Via Risorgimento da Via Magenta a Via Roma; Dalle 9,30 alle 15,30 Via Trento.

Per quanto riguarda l'ingresso a Pisa dalla Fipili l’uscita “San Piero” sarà chiusa dalle 9 alle 15,30. L'uscita consigliata è quella di Pisa nord-est o Pisa aeroporto. Fino alle 10, l'ingresso all’Ospedale Santa Chiara avverrà da Via Savi (da via Risorgimento). Successivamente avverrà da Via Bonanno.

I lavori per la realizzazione della fognatura in via Nicola Pisano e in via Niccolini riprenderanno il 18 Dicembre con le modalità sospese solo per l’evento.