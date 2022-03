Dalla Torre di Pisa un messaggio di pace

L'Opera della primaziale pisana ha calato un lungo striscione con la scritta "Pace" dal celebre campanile di piazza dei Miracoli

PISA — In questi giorni drammatici di guerra in Ucraina anche la Torre di Pisa si fa portavoce di un messaggio di pace.

Autore del messaggio è l'Opera della primaziale pisana, che ha esposto un lungo striscione con la scritta "Pace" calandolo dal celebre campanile di piazza dei Miracoli.

"La Torre si illumina di pace" si legge sulla pagina Facebook dell'ente che ha promosso l'iniziativa per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e inviare "Al mondo il potente messaggio, in questo difficile momento e in ogni altro della storia dell’umanità".