Nel Pisano altri 10 casi Covid e nessun decesso

Nel bollettino di oggi, martedì 2 Maggio, sono stati segnalati in tutta la Toscana 69 nuovi casi Covid. Tra i positivi, 6 sono in terapia intensiva

PISA — Tra ieri e oggi, sul territorio della Provincia di Pisa, sono stati registrati 10 nuovi casi Covid, che portano così a 187.379 le positività segnalate nel Pisano dall'inizio della pandemia.

Complessivamente, in Toscana, sono stati individuati 69 nuovi casi, 31 dei quali sono stati confermati con tampone molecolare, mentre gli altri 38 con test rapido. Al momento, pertanto, in Toscana risultano 4.126 positivi, +1% rispetto a ieri.

A livello ospedaliero, tra i casi attualmente positivi 171 (6 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e, nello specifico, 6 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Infine, non si registrano nuovi decessi.

Per il bollettino regionale completo, clicca qui.