Petanque, Pisa Bocce domina in Toscana

Antonio Del Carlo campione nell'individuale, sul terzo gradino del podio il presidente Carlo Lazzeroni e il giovane Pietro Marranchelli

PISA — Domenica scorsa si sono disputati i campionati regionali di bocce, individuali, specialità petanque. Nella bella cornice dei campi della società del Volo del Litorale a Marina di Massa, gli appassionati toscani delle piccole bocce alla francese si sono affrontati per assegnare il titolo di campione regionale, in contemporanea della gara a terna della specialità del volo. Pisa Bocce, come sempre, è stata protagonista nei numeri dei partecipanti e sul podio.

La premiazione di Antonio Del Carlo

Ben 11 gli atleti senior al via in rappresentanza della compagine rossocrociata: Sami Amri, Antonio Del Carlo, Italo Di Ruscio, Manuela Gambogi, Gianni Giannelli, Luca Giannelli, Mario Gioli, Carlo Lazzeroni, Elisabetta Majoli, Flavia Maragno e Pietro Marranchelli. Con il versiliese Del Carlo che ha portato a casa il titolo di campione regionale.

Dopo il primo posto nel proprio girone eliminatorio, Antonio Del Carlo ha battuto la fiorentina Enza Lombardi (13-7) ai quarti di finale e in semifinale il presidente del Pisa Bocce Carlo Lazzeroni (13-8), per poi superare brillantemente in finale il fiorentino Stefano Bartoloni (13-5). Completano il successo pisano il terzo posto conquistato da Lazzeroni e dal giovane Pietro Marranchelli. Ora proprio Antonio Del Carlo, Carlo Lazzeroni e Pietro Marranchelli rappresenteranno la Toscana ai campionati italiani a terne di cat. C/D, in programma Domenica 12 Settembre ad Imperia, in attesa del campionato a coppie, in programma ad Ottobre.