450mila euro per un progetto di Aoup e università

Il Ministero della salute finanzia un progetto di azienda sanitaria e ateneo pisano nell’ambito dell’oncologia neurochirurgica

PISA — Un progetto di ricerca firmato università di Pisa e Azienda ospedaliero universitaria pisana si è aggiudicato un finanziamento di 450mila euro dal Ministero della salute.

"La ricerca, della durata di tre anni - spiega una nota dell'Aoup - valuterà nell’ambito dell’oncologia neurochirurgica l'affidabilità e la robustezza di una piattaforma di navigazione chirurgica basata sulla Realtà Aumentata (Ar), sviluppata in un precedente progetto coordinato dal professor Vincenzo Ferrari".

Principal investigator del progetto "Clinical testing of augmented reality navigation of brain tumor surgery" è Nicola Montemurro dell’unità operativa neurochirurgia, che sarà affiancato dalla dottoressa Sabrina Montrone dell’unità operativa di radioterapia, dal professor Vincenzo Ferrari e dalle ingegnere Sara Condino e Marina Carbone del dipartimento di ingegneria dell'informazione dell’università di Pisa e di EndoCas (Centre for computer assisted surgery)

“Questo progetto – commenta l’assessore alla salute della Toscana, Simone Bezzini – racconta un’altra eccellenza del nostro sistema sanitario e come l’innovazione nella sanità pubblica, su cui come Regione investiamo, e i progressi della scienza possano aiutare a far crescere l’efficacia delle cure offerte ai cittadini”.