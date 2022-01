I 900 anni della badia di San Savino

L'abbazia fu eretta nel XII secolo. Cascina celebra l'anniversario con una conferenza: dalla fondazione allo scisma

CASCINA — La Badia di San Savino compie 900 anni. Cascina celebra l'anniversario con una conferenza dal titolo San Savino: dalla fondazione allo scisma di Niccolò V, che si svolgerà oggi alle 18, dopo la Santa Messa.

“Si tratta di un evento a cui l’amministrazione comunale tiene moltissimo – spiega Bice Del Giudice, assessore alla cultura del Comune di Cascina –. Un avvenimento importante per il territorio, realizzato in collaborazione con Don Armellin: sarà l’unico evento culturale del mese di Gennaio, al quale non abbiamo voluto rinunciare nonostante l’impennata di contagi da Covid. Ciò per l’indubbio valore storico-culturale del luogo e per il fatto che andrà in scena proprio all’interno dell’abbazia senza rischi di assembramenti”.

"San Savino, col suo aspetto fortificato risalente al pieno XIII secolo, quando la badia rappresentava l’ultimo baluardo di Pisa nella difesa contro la minaccia fiorentina, ha ricoperto per secoli il ruolo di punto di riferimento difensivo e spirituale per il nostro territorio -sottolinea il Comune - L’anniversario dei 900 anni dalla ricostruzione offre l’occasione per un momento di confronto, in occasione del quale saranno ripercorsi alcuni dei passaggi storici di maggiore rilevanza del cenobio sorto originariamente nel 780".

Dopo i saluti di Don Alberto Armellin, interverranno Andrea Barsacchi, Università di Pisa, e Diego Sassetti, dell'archivio storico comunale di Cascina.