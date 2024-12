Al Cep lo spettacolo“Un sorriso per tutti"

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è organizzata dall’associazione Ausonia Centro culturale calabrese col patrocinio del Comune

PISA — Sabato 14 dicembre il quartiere Cep di Pisa ospiterà un evento speciale dedicato a grandi e piccini: lo spettacolo teatrale “Un sorriso per tutti – Storie di Toscana”, che si terrà presso la parrocchia di San Ranieri in piazza San Ranieri, 1. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è organizzata dall’associazione Ausonia – Centro culturale calabrese con il patrocinio del Comune di Pisa e promette di offrire un pomeriggio di cultura, solidarietà e festa.

L’evento avrà inizio alle 15 con la rappresentazione teatrale delle novelle della tradizione toscana, realizzata dall’Associazione Habanera di Pisa. Lo spettacolo, che utilizza il linguaggio del teatro di figura con burattini, pupazzi e musica di scena, condurrà i bambini e le loro famiglie in un viaggio emozionante attraverso le storie della Toscana. La rappresentazione avrà una durata di circa cinquanta minuti e sarà seguita dalla consegna di doni natalizi per i più piccoli. Dopo lo spettacolo, i partecipanti potranno condividere una merenda offerta dall’organizzazione, un momento pensato per favorire l’incontro e la socialità tra i residenti del quartiere.

L’assessore alle politiche sociali, Giovanna Bonanno, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per il quartiere:

"Siamo orgogliosi di presentare questo evento, che rappresenta un momento di incontro e condivisione per le famiglie. Lo spettacolo non è soltanto un’occasione di festa, ma un’iniziativa che incarna lo spirito di comunità e solidarietà. Ringraziamo l’associazione Ausonia, l’associazione Habanera e la parrocchia di San Ranieri per aver reso possibile questo momento speciale, che porta gioia ai più piccoli e rafforza i legami tra i residenti del quartiere."

“Storie di Toscana” è uno spettacolo che attinge alla ricca tradizione narrativa toscana, reso unico dall’uso di burattini e pupazzi, un linguaggio artistico in grado di affascinare i più piccoli e trasmettere valori di solidarietà e cultura.

L’evento è anche un’occasione per valorizzare il lavoro delle associazioni locali e la collaborazione tra le realtà del territorio, offrendo ai bambini e alle loro famiglie un momento di festa e allegria in vista del Natale.