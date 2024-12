Un pranzo solidale per 150 persone

Confcommercio e Caritas ripetono l'esperienza del Natale per tutti grazie alla collaborazione dei ristoratori pisani e a dei camerieri d'eccezione

PISA — Oltre 150 persone hanno potuto partecipare al pranzo di solidarietà "Natale per Tutti", l'iniziativa di Confcommercio e Caritas giunta alla sua terza edizione, grazie anche al contributo di GrosMarket, Glou Glou, Alla Vigna, Panificio Borelli e Pastificio Pasta dè Miracoli.

Il pubblico ha avuto luogo nel salone della Borsa Merci della Camera di Commercio della Toscana nord ovest, che è stato allestito per l'occasione come un ristorante. In cucina, i ristoratori de L'Artilafo, La Pergoletta, Osteria In Domo, Ristorante La Clessidra, Trattoria La Tortuga e Osteria Sottosella.

"Questo è un grande regalo che facciamo grazie a Caritas e ai nostri ristoratori capitanati da Daniela Petraglia e Massimo Rutinelli - ha detto il presidente di Confcommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi - da un pranzo all'anno siamo passati a due, dopo quello fatto a Pasqua. Ci rendiamo conto che bisognerebbe essere presenti tutti i giorni, ma questa è un'attività di sensibilizzazione, se tutti riuscissimo a fare qualcosa in più, probabilmente riusciremmo ad aiutare meglio chi è meno fortunato".

A servire i piatti sono stati, tra gli altri, il il vicesindaco Raffaele Latrofa, e l'assessora regionale Alessandra Nardini, così come lo stesso Maestri Accesi e il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli, gli assessori Giovanna Bonanno, Riccardo Buscemi e Gabriella Porcaro, oltre ai membri di giunta e consiglio direttivo di Confcommercio Pisa.

"L'impegno è davvero minimo rispetto ad un evento così bello e solidale - ha detto Daniela Petraglia, presidente della Confristoranti Confcommercio Provincia di Pisa - rutti abbiamo partecipato; con poco siamo riusciti a realizzare questo pranzo senza trascurare i dettagli gastronomici, ci siamo dedicati con impegno a tutto quanto. Voglio ringraziare anche l'Associazione Cuochi Pisani che ha dato il suo diretto contributo diretto a questo evento".

In merito all'iniziativa, Massimo Rutinelli del Consiglio Direttivo Confristoranti Confcommercio Pisa ha evidenziato come Confcommercio e ConfRistoranti siano sempre attenti agli eventi sociali e alla necessità di restituire qualcosa alla città. “Organizziamo molti eventi nel corso dell'anno - ha detto - è un modo per restituire alla città ciò che ci dà, perché noi lavoriamo e guadagniamo grazie ai cittadini e quindi vogliamo aiutare quelli che hanno più bisogno di noi".