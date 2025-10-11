Al Cnr tornano gli incontri di "Area aperta"

Debutta il 13 Ottobre il nuovo ciclo dedicato all'ambiente. Si parte con un libro e uno spettacolo sul rapporto tra donne e scienza.

PISA — Si apre il 13 Ottobre, nell’ambito delle celebrazioni dei 25 anni dell’Area della Ricerca di Pisa, il nuovo ciclo di "Areaperta", iniziativa multidisciplinare di divulgazione scientifica del Cnr. In programma per questo autunno, tre cicli di conferenze su temi quali ambiente, salute e beni culturali.

Ma la giornata d'esordio è dedicata all’ambiente. Con una conferenza mattutina per le scuole in cui sarà presentato del libro “Scienziate visionarie” di Cristina Mangia (Isac-Cnr) e Sabrina Presto (Icmate-Cnr). L'opera esplora temi oggi cruciali raccontando scienziate che hanno affrontato sfide globali legate ad ambiente e salute. Dalle fabbriche alle foreste, dall’evoluzione alle discariche, dal nucleare alle guerre, queste donne hanno trasformato la ricerca, sfidando le convenzioni e ridefinendo il panorama scientifico.

Alle 17,30 poi, nell’auditorium del Cnr, si alza il sipario su “Scienziate visionarie. Il mondo che vogliamo”. Lo spettacolo si avvale della consulenza scientifica di Cristina Mangia, fisica ambientale, ricercatrice al Cnr, di Sabrina Presto ricercatrice e divulgatrice al Cnr, e dell’elaborazione scenica con regia di Maria Eugenia D’Aquino, ed utilizza la formula di rivelare sulla scena storie, testimonianze di donne che hanno scolpito il cammino della scienza e della conoscenza, in collaborazione con le figure e le istituzioni più rappresentative nell’ambito dell’affermazione delle donne nel cammino del progresso scientifico. Questa è la volta di Donella Meadows e Alice Hamilton, due figure chiave nella sostenibilità ambientale, nella salute e sicurezza nel mondo del lavoro, che hanno sfidato posizioni scientifiche consolidate, aprendo campi di ricerca inaspettati laddove si parla di ambiente, di salute umana e di sviluppo sostenibile, laddove sembra che la scienza debba essere separata dalla politica.