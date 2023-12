​Alluvione, ecco il portale per le attività produttive

Ricognizione e richiesta danni: le domande potranno essere inoltrate entro il 31 Dicembre attraverso il portale della Regione

PISA — È stato attivato anche per le attività produttive il servizio di ricognizione e richiesta danni causati dalla recente mareggiata del 2 e 3 Novembre. Lo rende noto il Comune di Pisa.

Le domande, da inviare entro il 31 Dicembre, sono compilabili attraverso la procedura online sul portale della Regione Toscana, gestito da Sviluppo Toscana (istruzioni per la compilazione a questo link).

Per tutte le informazioni consultare la pagina regione.toscana.it/alluvione2023. A disposizione delle imprese non agricole ci sono due indirizzi mail a cui rivolgersi, in caso di necessità, per avere supporto informatico (supportoemergenze@sviluppotoscana.it) o chiarimenti sui contenuti (assistenzaemergenze@sviluppotoscana.it).