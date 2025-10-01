Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 11:01 METEO:PISA11°21°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
mercoledì 01 ottobre 2025
Tutti i titoli:
"Navicelli usato per trasporto armi dagli Usa" Stella Maris diventa polo hi-tech d’eccellenza Addio a Marco Nardi, voce del calcio toscano L'acqua ritorna a raccontare la storia
corriere tv
Il ritorno di José Mourinho e il prezzo che deve pagare
Il ritorno di José Mourinho e il prezzo che deve pagare

Elezioni mercoledì 01 ottobre 2025 ore 08:11

Anche Trapani attacca Conti sulla sicurezza

Condividi

Il capogruppo PD parla dopo la maxi rissa in centro, "Pisa abbandonata, siamo contenti che Ziello abbia finalmente capito".



PISA — Una maxi rissa a notte fonda con una trentina di persone coinvolte ha riacceso le polemiche sul tema sicurezza in città. A intervenire è stato Matteo Trapani, capogruppo del PD a Pisa e capolista per la Provincia, che ha parlato di una situazione ormai fuori controllo.

"Le promesse elettorali del sindaco Conti sono state completamente disattese e i cittadini sono ancora in attesa di risposte – ha detto Trapani –. La rissa di questa notte è l’ennesima dimostrazione delle politiche fallimentari della destra in materia di sicurezza, a Pisa come in molti altri territori della provincia".

Secondo il capogruppo PD la città è "ormai invivibile, segnata da risse continue, degrado e problemi lasciati senza soluzione, nonostante fossero al centro delle promesse della destra quando si candidò oltre sette anni fa".

"Il sindaco Conti deve prendere atto del suo fallimento e fare un passo indietro chiedendo scusa ai cittadini, ai commercianti e a tutti quelli che vivono la nostra città – ha aggiunto Trapani –. Tutto ciò che avviene quotidianamente nei vari quartieri è insostenibile e lasciare soli gli esercizi commerciali e i cittadini a gestire questa situazione è vergognoso".

Trapani ha quindi sottolineato la necessità di "dare un segnale forte, per dire basta a questa giunta" e ha parlato di un cambiamento necessario per restituire a Pisa "un futuro migliore, più sicuro e più vivibile".

Il capogruppo ha poi commentato anche la presa di posizione del deputato Ziello, "Siamo contenti che abbia finalmente capito e anche lui segua la nostra posizione criticando il sindaco Conti. Troppo tardi ma siamo sicuri che chiederà un passo indietro quanto prima".

Infine, Trapani ha rilanciato la prospettiva del centrosinistra, "Il nostro impegno in Toscana parte proprio da qui, dalla voglia di dare alla mia città e a tutta la provincia una nuova centralità. Vincere in Toscana è il primo passo per cambiare Pisa e rafforzare il centrosinistra in tutta la provincia, andando oltre alle solite promesse e lavorando per città più vivibili, sicure e sostenibili"

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Dal 3 ottobre disponibili i tagliandi per la gara del 24, attesa per eventuali restrizioni da parte delle autorità. Nel frattempo multa di 4000 euro
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCOLTE & PAESAGGI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

"Navicelli usato per trasporto armi dagli Usa"

Attualità

Stella Maris diventa polo hi-tech d’eccellenza

Cronaca

Addio a Marco Nardi, voce del calcio toscano

Attualità

L'acqua ritorna a raccontare la storia