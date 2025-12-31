Con il Genoa ci saranno sia Meister che Nzola

Recupera dall'attacco influenzale il danese. Al rientro in queste ore anche l'angolano, eliminato dalla Coppa d'Africa con la nazionale

PISA — Sul fronte allenamenti, Henrik Meister ha saltato la prima seduta settimanale a San Piero a Grado. L’attaccante danese è stato fermato da un attacco febbrile, lo stesso che lo aveva colpito a poche ore dalla sfida con la Juventus. Le sue condizioni non preoccupano e il giocatore sarà regolarmente a disposizione per la gara del Ferraris.

Il Pisa continuerà ad allenarsi per tutta la settimana al Centro Sportivo di San Piero a Grado. La squadra scenderà in campo anche a Capodanno, con sedute mattutine, per poi svolgere l’ultimo allenamento venerdì 2 gennaio nel pomeriggio, prima della partenza per la Liguria. Un lavoro serrato, senza pause, per preparare al meglio una trasferta che pesa molto nella corsa salvezza.

Il pareggio per 1-1 tra Tunisia e Tanzania nel girone C ha condannato l’Angola all’eliminazione immediata dalla Coppa d’Africa. Una combinazione che ha favorito la Tanzania, arrivata davanti per numero di gol segnati, a parità di differenza reti. Per l’Angola di Mbala Nzola il torneo si è chiuso subito.

La notizia ha riflessi diretti anche sul Pisa. Nzola tornerà subito a disposizione di Alberto Gilardino e sarà convocabile per la trasferta di Genova contro il Genoa. Un rientro importante, soprattutto dopo un periodo complicato per l’attacco nerazzurro. Rientrerà più tardi invece Ebenezer Akinsanmiro: il centrocampista è rimasto in panchina nell’ultima gara della Nigeria, che ha battuto l’Uganda 3-1 chiudendo il girone con 9 punti. Il pass per gli ottavi era già stato conquistato e Akinsanmiro salterà almeno Genoa e Como. A Marassi non saranno disponibili neppure Cuadrado e Stengs, ancora fermi ai box.