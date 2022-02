Anziana trovata morta nelle acque del mare

Sono stati alcuni passanti a scorgere il corpo della donna, non lontano dagli scogli. Aveva 82 anni ed era di Pomarance. Disposta l'autopsia

CECINA — Dramma ieri mattina a Marina di Cecina, dove alcuni passanti hanno scorto il corpo di una persona fra le onde del mare ed hanno avvisato i carabinieri. Così è stata trovata morta Margherita Moratti, classe 1939, di Pomarance.

Informato il magistrato di turno, è stata disposta l'autopsia per fare chiarezza sulle circostanze della morte, per le quali restano aperte tutte le ipotesi. Ascoltati anche i familiari dell'anziana, per ricostruire le sue ultime ore di vita.

La notizia della tragica scomparsa di Margherita Moratti, riporta Il Tirreno, ha presto raggiunto Pomarance e Montescudaio, dove era molto conosciuta, suscitando sconcerto e cordoglio.