Assenteismo, indagati tre dipendenti pubblici

Truffa aggravata ai danni dello Stato, falso e accesso abusivo a un sistema informatico i reati contestati a tre dipendenti della Provincia di Pisa

PISA — Ci sarebbero anche tre dipendenti della Provincia di Pisa fra i circa quaranta impiegati pubblici finiti in una inchiesta giudiziaria partita da Genova, che si è avvalsa dei riscontri effettuati dalla Guardia di finanza. Chiuse le indagini per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, falso e accesso abusivo a un sistema informatico, per la Dda della Procura di Genova tutti avrebbero escogitato e messo in atto un sistema per risultare al lavoro anche quando non lo erano.

Si parla di assenteismo, dunque, con la Provincia di Pisa che, in attesa del rinvio a giudizio degli indagati, avrebbe già avviato i procedimenti disciplinari per i suoi tre dipendenti. Procedimenti che potrebbero anche portare alla sospensione. Senza cartellini da timbrare o badge da strisciare, riferisce Il Tirreno, le truffe sarebbero state compiute grazie a violazioni di tipo informatico.

L'indagine è stata condotta dalla Direzione distrettuale antimafia in quanto competente per il reato di accesso abusivo ai sistemici informatici.