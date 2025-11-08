Assistenti sociali, "Nessuna assunzione"

Sofia, capogruppo Sinistra unita per Pisa, denuncia la condizione dei lavoratori: "Il Comune spieghi come intende garantire il servizio"

PISA — Nel corso della seduta del 29 Ottobre, la giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. "Dalla lettura del documento emerge un dato sconcertante: nel paragrafo dedicato al piano triennale del fabbisogno di personale non è previsto alcun inserimento di assistenti sociali", ha detto Luigi Sofia, capo gruppo di Sinistra unita per Pisa, facendo riferimento anche alla decisione del Comune di Pisa di uscire dalla Società della Salute con successivo scioglimento del consorzio.

"Un’assenza grave e inspiegabile – ha aggiunto il consigliere comunale – soprattutto alla luce della scelta politica compiuta dal Comune di Pisa con lo scioglimento della Società della Salute e con la dichiarata volontà di riportare la gestione dei servizi sociali in capo direttamente all’Ente a partire dal primo Gennaio 2026".

Secondo Sofia "se questa è la prospettiva amministrativa, non si comprende perché negli atti organizzativi non siano state programmate le azioni necessarie per garantire la continuità del servizio e l’assunzione del personale indispensabile. Chiediamo quindi come l’amministrazione intenda assicurare il servizio sociale professionale, che rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps), in assenza di un’adeguata pianificazione delle risorse umane. Lo chiederemo in ogni sede istituzionale possibile".

Così "ancora una volta – ha concluso – si conferma l’approssimazione con cui questa giunta affrontatemi fondamentali per la città. E, come avevamo già denunciato, si profilano servizi a rischio, lavoratori lasciati senza tutele e un orizzonte amministrativo sempre più confuso e incerto".