Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 10:30 METEO:PISA17°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
sabato 08 novembre 2025
Tutti i titoli:
​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare Assistenti sociali, "Nessuna assunzione" Le pagelle di Pisa-Cremonese Dalla sala stampa, le dichiarazioni post Cremonese
corriere tv
Il gol meraviglioso di Yamal e un ego che fa paura a tutti
Il gol meraviglioso di Yamal e un ego che fa paura a tutti

Politica sabato 08 novembre 2025 ore 10:00

Assistenti sociali, "Nessuna assunzione"

Condividi
Luigi Sofia, capogruppo Sinistra unita per Pisa

Sofia, capogruppo Sinistra unita per Pisa, denuncia la condizione dei lavoratori: "Il Comune spieghi come intende garantire il servizio"



PISA — Nel corso della seduta del 29 Ottobre, la giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. "Dalla lettura del documento emerge un dato sconcertante: nel paragrafo dedicato al piano triennale del fabbisogno di personale non è previsto alcun inserimento di assistenti sociali", ha detto Luigi Sofia, capo gruppo di Sinistra unita per Pisa, facendo riferimento anche alla decisione del Comune di Pisa di uscire dalla Società della Salute con successivo scioglimento del consorzio.

"Un’assenza grave e inspiegabile – ha aggiunto il consigliere comunale – soprattutto alla luce della scelta politica compiuta dal Comune di Pisa con lo scioglimento della Società della Salute e con la dichiarata volontà di riportare la gestione dei servizi sociali in capo direttamente all’Ente a partire dal primo Gennaio 2026".

Secondo Sofia "se questa è la prospettiva amministrativa, non si comprende perché negli atti organizzativi non siano state programmate le azioni necessarie per garantire la continuità del servizio e l’assunzione del personale indispensabile. Chiediamo quindi come l’amministrazione intenda assicurare il servizio sociale professionale, che rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps), in assenza di un’adeguata pianificazione delle risorse umane. Lo chiederemo in ogni sede istituzionale possibile".

Così "ancora una volta – ha concluso – si conferma l’approssimazione con cui questa giunta affrontatemi fondamentali per la città. E, come avevamo già denunciato, si profilano servizi a rischio, lavoratori lasciati senza tutele e un orizzonte amministrativo sempre più confuso e incerto".

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
I nerazzurri vogliono sbloccarsi alla Cetilar Arena dopo quattro pareggi di fila. Gilardino ritrova Aebischer, in avanti Moreo con Nzola
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

new
Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Politica

Assistenti sociali, "Nessuna assunzione"

Pisa Sporting Club

Le pagelle di Pisa-Cremonese

Pisa Sporting Club

Dalla sala stampa, le dichiarazioni post Cremonese