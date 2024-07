Autobus, tariffe speciali per gli universitari

Fumo in cabina: paura sull’aereo American Airlines per un portatile che ha preso fuoco

Fino al 31 Luglio 2025 è stata rinnovata la convenzione con Autolinee Toscane: abbassati i costi, abbonamenti trimestrali ed eliminato il limite d'età

PISA — La convenzione tra Comune, Azienda Dsu, Università e Autolinee Toscane per i biglietti a tariffa agevolata per gli studenti universitari è stata rinnovata e ulteriormente potenziata fino al 31 Luglio 2025. Nello schema condiviso dalle quattro parti, infatti,

"Siamo molto soddisfatti - ha detto l’assessora ai Rapporti con le istituzioni universitarie, Frida Scarpa - che, raccogliendo le istanze avanzate dagli studenti, porta con sé ulteriori miglioramenti e agevolazioni tariffarie per gli iscritti al nostro Ateneo. Su richiesta degli studenti è stata infatti introdotta la possibilità di sottoscrivere abbonamenti trimestrali a prezzi scontati, che prima non esisteva in quanto si potevano fare solo abbonamenti mensili".

"Abbiamo inoltre previsto ulteriori agevolazioni per gli abbonamenti Isee mensili, che avranno un costo di soli 14 euro ed eliminato il limite dei 26 anni di età, allargando così le agevolazioni a tutto il corpo studentesco - ha aggiunto - un risultato che è frutto dell’attività della Conferenza Università e Territorio a cui partecipano Comun, Università, Dsu, Sant’Anna, Scuola Normale Superiore e componente studentesca".

Il rinnovo, da parte dell'amministrazione comunale, ha richiesto uno stanziamento di 22mila euro. "Abbiamo ottenuto condizioni molto favorevoli per gli studenti - ha detto l’assessore alla Mobilità, Massimo Dringoli - nello specifico potranno essere acquistati abbonamenti mensili urbani Isee a 14 euro e non Isee a 22. Quelli trimestrali avranno invece un costo rispettivamente di 40 e 55 euro: continuiamo a promuovere e incentivare politiche di mobilità sostenibile che mirano a ridurre il traffico in città".

A fronte dell’agevolazione tariffaria, il Comune di Pisa, l’Università di Pisa e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio corrisponderanno ad Autolinee Toscana, a titolo di mancati ricavi, per ciascun abbonamento acquistato dagli studenti, la differenza fra il valore nominale dell’abbonamento mensile e il prezzo pagato dagli studenti, fino ad un massimo di oltre 145mila euro. Le nuove tariffe saranno applicate dal 1° Settembre 2024 al 31 luglio 2025.