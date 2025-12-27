Ben 16 ricercatori del Cnr tra i più citati al mondo

Sono del Cnr-Isti i 16 studiosi pisani inseriti nel database Stanford 2025 tra i più citati al mondo, “Ricerca che lascia il segno”

PISA — Sedici ricercatori dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” del Cnr di Pisa sono stati inseriti nella classifica degli scienziati più citati a livello mondiale. Il risultato arriva dall’aggiornamento 2025 del database curato dalla Stanford University e pubblicato da Elsevier, che analizza milioni di profili scientifici secondo indicatori bibliometrici standardizzati.

“Questo riconoscimento premia la qualità e la continuità della nostra ricerca” ha commentato Roberto Scopigno, direttore del Cnr-Isti dal 2019 e tra i nomi presenti nella classifica. “Essere presenti tra i ricercatori più citati al mondo significa che i nostri studi contribuiscono in modo significativo all’avanzamento della conoscenza scientifica, rafforzando la reputazione del Cnr, della Toscana e in generale del nostro Paese come punti di riferimento di eccellenza nel quadro internazionale”.

Dei 16 ricercatori segnalati, 14 sono stati inclusi nella graduatoria per l’intera carriera, 10 in quella riferita all’ultimo anno e 8 in entrambe le liste. Un dato che diventa ancor più rilevante se si considera che l’Istituto conta 105 ricercatori strutturati su oltre 300 addetti totali: oltre il 13% rientra così nella top 2% mondiale, superando di dieci punti la media internazionale.

Il Cnr-Isti è il più grande istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche dedicato alle tecnologie dell’informazione. Ha sede a Pisa e svolge un ruolo di primo piano nei campi dell’intelligenza artificiale, grafica computazionale, ingegneria del software, interfacce uomo-macchina e dinamica del volo spaziale.