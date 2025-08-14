Inchiesta Affidopoli, Ricci: «Sono serenissimo, 15 anni di amministrazione e guarda proprio adesso vengono fuori queste cose»
Cronaca giovedì 14 agosto 2025 ore 16:00
Blatte e un topo in cucina, chiusa una gelateria
L'ispezione nel laboratorio da parte dei militari del Nas ha portato alla sospensione dell'attività e a sanzioni amministrative per 2mila euro
PISA — Un controllo svolto dai Carabinieri del Nas ha portato alla sospensione immediata di una gelateria di Marina di Pisa, decisa dal personale dell'unità di Sicurezza alimentare dell'Ausl Toscana nord ovest.
Durante l'ispezione nel laboratorio dell'attività, infatti, i militari hanno riportato la presenza di polvere e sporco su impianti e attrezzature, oltre a ragnatele, blatte e insetti, oltre a un topo in stato di decomposizione in una delle trappole posizionate in cucina.
A fronte di questa situazione, è stato emesso il provvedimento di sospensione dell'attività. Nel frattempo, il titolare della gelateria ha ricevuto delle sanzioni amministrative per un ammontare di 2mila euro.
