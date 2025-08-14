Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 14 agosto 2025
Blatte e un topo in cucina, chiusa una gelateria
Cronaca giovedì 14 agosto 2025 ore 16:00

Blatte e un topo in cucina, chiusa una gelateria

L'ispezione nel laboratorio da parte dei militari del Nas ha portato alla sospensione dell'attività e a sanzioni amministrative per 2mila euro



PISA — Un controllo svolto dai Carabinieri del Nas ha portato alla sospensione immediata di una gelateria di Marina di Pisa, decisa dal personale dell'unità di Sicurezza alimentare dell'Ausl Toscana nord ovest.

Durante l'ispezione nel laboratorio dell'attività, infatti, i militari hanno riportato la presenza di polvere e sporco su impianti e attrezzature, oltre a ragnatele, blatte e insetti, oltre a un topo in stato di decomposizione in una delle trappole posizionate in cucina.

A fronte di questa situazione, è stato emesso il provvedimento di sospensione dell'attività. Nel frattempo, il titolare della gelateria ha ricevuto delle sanzioni amministrative per un ammontare di 2mila euro.

