Bonus mamma e bebè, ecco la graduatoria

Contributo di mille euro per ogni famiglia beneficiaria. La graduatoria è consultabile sul sito web del Comune di Pisa

PISA — Pronta la graduatoria provvisoria del bonus mamma e bebè 2021, che mette a disposizione delle famiglie beneficiarie un buono spesa del valore di mille euro per ogni figlio nato nel 2021.

"Si tratta di un segnale concreto di aiuto alle famiglie pisane a basso reddito, per offrire loro un supporto nei momenti legati alla nascita di un bambino o di una bambina – dichiara l’assessore al sociale, Veronica Poli. Abbiamo deciso mettere a disposizione sulla misura 130mila euro di risorse comunali, la stessa cifra dello scorso anno. Il Bonus sarà accreditato sulla Tessera sanitaria dei beneficiari e sarà spendibile in farmacie ed esercizi commerciali aderenti, per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita, alla maternità e ai bisogni che la famiglia incontra nel particolare momento della nascita di un figlio".

Bonus mamma e bebè. Nate separatamente, dal 2020 le due misure sono state unite. Per i nuovi nati (2019 e 2020) il Comune di Pisa ha messo a disposizione 255mila euro, altri 130mila per i nati nel 2021. Nel 2019 sono state 90 le famiglie assegnatarie con Bonus bebè da 500 euro e altre 150 con Bonus mamma da 500 euro; nel 2020 84 famiglie hanno beneficiato di Bonus da 1.547 euro. Nel 2021 sono state 92 le domande - delle quali due presentate per nascite gemellari - risultate finanziabili.