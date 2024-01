Bus, è il giorno dello sciopero

Quattro gli scioperi, indetti a livello nazionale e aziendale per la giornata di oggi. Possibili disagi nel trasporto pubblico locale

PISA — Nella giornata di oggi, mercoledì 24 Gennaio, i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa di alcuni scioperi, nazionali e aziendali che si sovrapporranno.

Coinvolti i bacini urbani ed extraurbani di tutta la Toscana ma il servizio, informa il gestore, sarà comunque garantito in due fasce orarie: tra le 4,15 e le 8,14 e tra le 12,30 e le 14,29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

Autolinee ricorda che la regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, così come la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero.

Come detto, nella giornata oggi sono previsti più scioperi che si sovrapporranno. Due di questi sono nazionali: uno di 24 ore, del settore autoferrotranvieri, è stato proclamato da Usb Lavoro privato e da Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sindacato Generale di Base e Cub Trasporti per chiedere, tra le altre cose, aumento salariale, riduzione dell’orario di lavoro, superamento dei salari di ingresso, e per modificare i criteri di appalti e subappalti. L'altro sciopero nazionale, di 4 ore, è stato invece proclamato da Usb Lavoro Privato per la "Mancata convocazione su trattativa rinnovo Ccnl".

A questi si aggiungerà uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato da Cobas Lavoro Privato per questioni relative, tra le altre cose, a condizioni di lavoro, a differenze salariali e normative e al parco mezzi e alla sua manutenzione.

Sciopero aziendale anche quello di quattro ore indetto per la provincia di Pisa da Slm Fast Confsal, per questioni relative al rispetto delle normative di lavoro e alla modifica della programmazione degli scaglioni ferie.