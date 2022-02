Un bus umanitario per l'Ucraina

La manifestazione degli ucraini pisani e toscani in piazza XX Settembre chiede di fermare la guerra e organizza un aiuto concreto per il Paese

PISA — Tanti ucraini e tante ucraine, ma anche cittadini italiani, si sono ritrovati in piazza XX Settembre, di fronte a Palazzo Gambacorti, per invocare la pace a Kiev, presa d'assedio dalla Russia negli ultimi giorni.



La manifestazione, organizzata proprio dalla comunità ucraina di Pisa e da quella della Toscana, ha raccolto la partecipazione anche del sindaco Michele Conti, presente con la fascia tricolore.



Dalla città, quest'oggi, partirà un bus umanitario verso l'Ucraina, per dare sostegno alla popolazione. La raccolta di beni di prima necessità, con particolare attenzione per medicinali, cibo in scatola e prodotti per l'infanzia, andrà avanti sino alle 14 al parcheggio dell'Esselunga.





Sulla sinistra, il sindaco Michele Conti

Un altro momento del ritrovo