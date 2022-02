Cammina col fratellino e un uomo glielo porta via

Salto in alto... nel basket, la schiacciata in volo di Tamberi all'All Star Game

Paura per una ragazza di 17 anni che ieri si trovava con il fratello di 9 in via Battisti. L'uomo è stato arrestato per tentato sequestro di persona

PISA — Erano circa le 17 di ieri quando una ragazza di 17 anni, che stava camminando tenendo per mano il fratello di 9 in via Cesare Battisti, nei pressi della Sesta Porta, si è vista avvicinare da un uomo che prima ha osservato con insistenza il fratellino e poi l'ha afferrato per un braccio, allontanandosi con lui per qualche metro. La ragazza ha subito gridato per chiedere aiuto e anche grazie ad alcuni passanti è riuscita a recuperare il fratello e ad allontanarsi verso la stazione.

La terribile esperienza è stata subito raccontata alla mamma, che si è rivolta immediatamente alla polizia. Giunta sul posto una volante, l’uomo in questione è stato trovato ancora in zona, in via Quarantola, e riconosciuto dalla 17enne.

Portato in Questura è stato identificato per un 52enne originario delle Filippine, in Italia attualmente senza fissa dimora. Quindi è stato arrestato, in flagranza di reato, con l’ipotesi di tentato sequestro di persona. Il Pm di turno, informato dei fatti, ha disposto per lui la misura cautelare della detenzione in carcere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia dove potrà fornire la sua versione dei fatti.

Tra l'altro, non molto tempo fa il 52enne aveva pedinato una giovane ragazza di Pisa che stava andando in palestra, per poi attenderla fino all'uscita. Spaventata non esitò a rivolgersi alle forze dell'ordine, che lo identificarono e lo denunciarono.