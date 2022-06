Campionati endurance, prime medaglie a San Rossore

Ucraina, in fiamme un monastero del 1500 nella regione di Donetsk

I campionati italiani Endurance Open a San Rossore entrano nel vivo. I binomi sul podio nella prima giornata di gare

PISA — I Vim Spa Campionati Italiani Endurance 2022 Open a San Rossore entrano nel vivo. Alla manifestazione, che riunisce insieme, per la prima volta nella storia dell’endurance italiano, tutte le categorie della disciplina (Senior, Junior & Young Rider, Under 14 e Pony), sono iscritti 241 binomi che si contenderanno ben 12 titoli. Essendo Open l'evento ha richiamato a Pisa i migliori atleti non soltanto dall’Italia ma anche da Finlandia, Francia, Kuwait, Qatar, Spagna e Turchia.

Nel primo giorno di gare la veneta Camilla Coppini è salita sul gradino più alto del podio della Cei3* in sella ad Ernest conquistando la vittoria alla media di 18,497 km/h.

La vittoria è arrivata dopo un testa a testa con l'umbra Costanza Laliscia, che per soli 5 secondi di distacco si è aggiudicata la medaglia d’argento in sella ad Emirat Du Barthas. Umbro anche Nicola Tarducci, medaglia di bronzo su Lady di Poggiovalle.

Ad aggiudicarsi il primo posto nella gara Open sui 160 km è stata la francese Julia Montagne in sella a Lg Farasia De Shebab, che ha tagliato per prima il traguardo insieme al campione spagnolo Alex Luque Moral su Ghzaiel.

Con una media di 18,962 km/h e un tempo di percorrenza di 05h 30’ 40”, ha vinto la garasui 104,5 Km il campano Giovanni Marigliano in sella a Ziupedde De Zamaglia; sul podio della Cei1* salgono poi due amazzoni del Friuli Venezia Giulia: Sara De Re su Colos, che si aggiudica la medaglia d’argento tagliando la linea del traguardo dopo appena due secondi, e Nicole Frisan su Stella che arriva a tre minuti dalla seconda.

San Rossore ha battezzato anche la prima campionessa italiana sui 104,5 km per la categoria Young Rider su di un podio tutto femminile. La medaglia d’oro nella categoria Ceiyj1* è andata ad Alice Orlandani (Lazio) che in sella ad Egaro, alla media di 17,232 km/h e un tempo di percorrenza di 06h 03’ 51”, ha chiuso con un distacco di 18’59” minuti sulla seconda classificata, Giorgia Pisano (Valle d’Aosta) su Amh Hassan, mentre Giorgia Paganini (Lazio) su Occhi di Ragazza si aggiudica il bronzo con un solo secondo di distacco dalla seconda.

Le competizioni proseguiranno fino a domenica. Oggi sarà la volta dei campionati Italiani Cei2* e Ceiyj2* (120 km) e dei campionati Under 14 nelle categorie Cen B/R (84 Km), Cen A (40 Km), Debuttanti (20 km). Domani, domenica 5 Giugno sarà invece interamente dedicata ai Campionati Italiani Pony nelle categorie Pony Élite (8,4 km), B (5,6 km), A (4,2 km), Avviamento (2,8 km).