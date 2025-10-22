Questo sito contribuisce alla audience di 
sabato 01 novembre 2025
Attualità sabato 01 novembre 2025 ore 12:00

Casa della salute, cambiano alcuni servizi

Per consentire la realizzazione della nuova Casa di comunità, l'ambulatorio medico e quello infermieristico da lunedì saranno trasferiti



PISA — I lavori per la realizzazione della nuova Casa di comunità portano con sé alcuni cambiamenti, di sede e di orario.

L'Azienda Usl Toscana nord ovest informa che, a partire da lunedì prossimo, 3 Novembre, le visite con i medici di famiglia della Casa della salute di via Garibaldi a Pisa saranno effettuate sempre in via Garibaldi ma alla sede della continuità assistenziale (ex-Guardia Medica). L’orario di accesso sarà dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. L’accesso è libero, senza necessità di appuntamento.

Inoltre, anche l’ambulatorio infermieristico è stato trasferito al secondo piano del presidio distrettuale di via Garibaldi (Poliambulatorio). "Per accedere all’ambulatorio infermieristico - hanno specificato dall'azienda sanitaria - è necessario prenotare un appuntamento. Le modalità di prenotazione possono avvenire telefonicamente al numero 050.959844 oppure di persona, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16".

