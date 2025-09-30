Casa e ambiente, un incontro con Chiara Braga

La deputata, capogruppo del Pd alla Camera, sarà al circolo Arci di Riglione con la senatrice Zambito e il presidente della Provincia Angori

PISA — Un incontro al circolo Arci di Riglione sulle proposte del Partito Democratico per la Toscana, in vista delle elezioni regionali dei prossimi 12 e 13 Ottobre. L'iniziativa, in programma giovedì 2 Ottobre alle 21, ospiterà Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati.

Con lei, ci sarà anche la senatrice Ylenia Zambito, ex assessora del Comune di Pisa, e Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa.

Parteciperanno anche i rappresentanti delle associazioni degli inquilini Sicet, Sunia e Unione Inquilini, insieme alle candidate e ai candidati Pd della provincia di Pisa al Consiglio regionale.

"Ambiente, casa e infrastrutture - hanno spiegato gli organizzatori - si tratta di temi centrali per il futuro del territorio e sarà un'occasione per un confronto aperto per costruire insieme una Toscana più sostenibile, equa e moderna, che tracci la strada per una transizione ecologica ed energetica che dia il massimo ritorno all'ambiente e sia sostenibile, anche economicamente e socialmente, per i cittadini".