martedì 30 settembre 2025
Milan-Pisa a 9 euro per i tifosi nerazzurri Casa e ambiente, un incontro con Chiara Braga Aggrediscono due militari, denunciati in sette Strappo Ziello-Conti dopo la rissa in Vettovaglie
Elezioni martedì 30 settembre 2025 ore 15:40

Casa e ambiente, un incontro con Chiara Braga

Chiara Braga

La deputata, capogruppo del Pd alla Camera, sarà al circolo Arci di Riglione con la senatrice Zambito e il presidente della Provincia Angori



PISA — Un incontro al circolo Arci di Riglione sulle proposte del Partito Democratico per la Toscana, in vista delle elezioni regionali dei prossimi 12 e 13 Ottobre. L'iniziativa, in programma giovedì 2 Ottobre alle 21, ospiterà Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati.

Con lei, ci sarà anche la senatrice Ylenia Zambito, ex assessora del Comune di Pisa, e Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa.

Parteciperanno anche i rappresentanti delle associazioni degli inquilini Sicet, Sunia e Unione Inquilini, insieme alle candidate e ai candidati Pd della provincia di Pisa al Consiglio regionale. 

"Ambiente, casa e infrastrutture - hanno spiegato gli organizzatori - si tratta di temi centrali per il futuro del territorio e sarà un'occasione per un confronto aperto per costruire insieme una Toscana più sostenibile, equa e moderna, che tracci la strada per una transizione ecologica ed energetica che dia il massimo ritorno all'ambiente e sia sostenibile, anche economicamente e socialmente, per i cittadini".

