Cascina accoglie la Staffetta inclusiva

Giovedì 28 Agosto al Circolo Arci di Laiano arriva la Staffetta dell’inclusione, tappa toscana del progetto InSuperAbile al Cammino di Santa Giulia.

CASCINA — Una serata di sorrisi, sport e impegno sociale. Giovedì 28 Agosto, al Circolo Arci di Laiano, fa tappa la Staffetta dell’inclusione, evento simbolo del progetto InSuperAbile. In programma una cena conviviale aperta a tutti, arricchita dall’intervento dell’assessora al sociale del Comune di Cascina, Giulia Guainai, dalla comicità di Graziano Salvadori e da un torneo di biliardino. L’iniziativa è promossa dalle associazioni "Leo e i piccoli desideri" e "Lungofiume", da sempre impegnate nel valorizzare esperienze di comunità e solidarietà.

L’obiettivo è camminare insieme per testimoniare che il movimento, quando guidato e condiviso, può essere uno strumento di cura, prevenzione e forza, specialmente per chi affronta disabilità fisiche o cognitive.

Dal 22 al 30 Agosto, la staffetta attraversa tre regioni — Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana — toccando 78 Comuni per un totale di 460 chilometri. A Cascina, il passaggio sarà l’occasione per fermarsi, condividere storie, esperienze e soprattutto ribadire un messaggio semplice e potente: l’inclusione non è un concetto astratto, ma qualcosa che si costruisce camminando fianco a fianco.

Dal 2020 a oggi sono stati oltre 350 i partecipanti coinvolti, appartenenti a mondi e contesti diversi, accompagnati da volontari e associazioni in un progetto che ha unito sport, resilienza e amicizia. La tappa di Cascina si inserisce in questa scia di umanità e testimonianza. La Staffetta è aperta a tutti: chiunque voglia percorrere anche solo un tratto a piedi o in bicicletta è il benvenuto.