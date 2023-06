Caso Stella Maris, assolto il direttore Cutajar

Il processo è quello sui presunti maltrattamenti nel centro di riabilitazione di Montalto, gestito dalla Fondazione

PISA — La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione penale, ha assolto il direttore generale della Fondazione Stella Maris di Calambrone Roberto Cutajar dal reato di concorso omissivo nel reato di maltrattamenti, nell'ambito del caso di Montalto (Fauglia).

Ad annunciarlo è una nota diffusa dalla stessa Stella Maris, dove si legge anche che la Corte di appello "Ha revocato le statuizioni civili disposte in primo grado con la formula: per non avere commesso il fatto".

La sentenza della corte d'appello ribalta quella del Gup che nel Maggio 2019 aveva condannato il direttore a 2 anni e 8 mesi.

"Esprimo un forte senso di soddisfazione per l’assoluzione, proclamata oggi in sede di Corte di Appello, a Firenze -commenta Cutajar nella nota diffusa dalla Fondazione - Sono felice soprattutto per mia moglie e i miei due figli che hanno sofferto forse più di me in questi anni difficili. Anni difficili che però non mi hanno impedito di continuare a lavorare in modo instancabile per i nostri pazienti bambini ed adulti, sempre più numerosi, aprendo la nuova residenza di Marina di Pisa e continuando la nostra azione al sud in Basilicata, per consentire loro di potersi curare vicino casa. Ringrazio le tantissime persone e i numerosissimi colleghi che mi sono stati vicini in questi anni, le associazioni dei familiari con i tanti presidenti che gestiscono centri di riabilitazione analoghi a quello di Marina, che hanno voluto che li continuassi a rappresentare a livello istituzionale nei rapporti con la Regione. Ringrazio segnatamente il presidente Giuliano Maffei che non mi ha mai fatto mancare il suo personale sostegno, mi ha sempre difeso in ogni circostanza da critiche o anche attacchi talvolta davvero ingiusti. Ringrazio il CdA della Fondazione che mi ha sempre sostenuto con fiducia e convinzione. La giustizia è tornata a braccetto della verità, ed è per questo che ho ancora più fiducia che le famiglie dei nostri ragazzi coinvolti nei presunti maltrattamenti troveranno una giustizia giusta (non esemplare!) nel processo ordinario di primo grado. Adesso avanti con la costruzione del nostro nuovo ospedale dei bambini a Cisanello. L’appuntamento per la prima pietra è a Settembre".