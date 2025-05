"Cercasi nuovi volontari", l'appello della Caritas

Torna l'iniziativa della raccolta alimentare il 17 Maggio. Tutte le info utili per aderire e rafforzare l'impegno solidale contro la povertà

PISA — UniCoop Firenze, Fondazione Il Cuore si Scioglie e Caritas Toscana promuovono una nuova giornata di raccolta alimentare nei supermercati Coop del territorio, in programma sabato 17 Maggio.

Per l'occasione Caritas Pisa cerca volontari disponibili a offrire un po' del proprio tempo per supportare questa importante iniziativa di solidarietà. I turni sono di 2 ore, tra le 8 e le 20,30. È possibile offrire la propria disponibilità per uno o più turni.

La raccolta alimentare non è solo un servizio, è anche un’opportunità per vivere la solidarietà in prima persona e per promuovere una cultura della condivisione, coinvolgendo giovani, gruppi parrocchiali, catechisti e associazioni locali.

In particolare c'è bisogno di volontari per i punti vendita della Coop Porta a Mare, Coop San Giusto, Coop Porta a Lucca, Coop Vecchiano, Coop Cisanello.

Per partecipare, è necessario compilare il modulo online presente sul sito della Caritas entro giovedì 15 Maggio alle ore 14. "E' un gesto semplice, ma concreto - ha detto il direttore Caritas Don Emanuele Morelli - per sostenere chi è in difficoltà. Diffondiamo questo invito e chiediamo che venga esteso ad amici, gruppi parrocchiali e associazioni del territorio: alimentiamo e rafforziamo insieme il filo della solidarietà".