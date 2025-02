Servizio civile in Caritas, prorogata la scadenza

C'è tempo fino al 27 febbraio per presentare domanda. Sono quattro i progetti a quali è possibile aderire. Ecco tutte le info utili e i requisiti

PISA — La scadenza del bando per il Servizio civile universale è stata prorogata al 27 febbraio. Lo comunica la Caritas diocesana che elenca i progetti ai quali è possibile aderire sono.

In tutto sono quattro: “Cittadini invisibili - Pisa”, “Non solo scuola 2024”, “In cammino con gli ultimi - Pisa” e “In cammino con gli ultimi a scuola e non solo - Toscana”.

Per presentare la domanda è necessario avere tra i 18 e i 28 anni compiuti, essere cittadino italiano o regolarmente soggiornante in Italia, essere in possesso di Spid e aver voglia di mettersi in gioco e di donarsi agli altri. Si tratta di un servizio distribuito su una media di 25 ore settimanali, suddivise in 5 giorni (per un totale di 1145 ore annuali). Durante le ore di servizio sarà possibile entrare in relazione con tante persone, tra cui volontari, operatori, ospiti dei servizi Caritas e altri giovani che stanno vivendo la stessa esperienza e non solo.

Il rimborso spese statale è di 507,30 euro mensili.

Per partecipare al Bando è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 27 febbraio 2025 alle ore 14.00, esclusivamente tramite la piattaforma “Domanda on line” (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet o smartphone.

Caritas dà la possibilità di effettuare un colloquio di orientamento e supporto nella compilazione della domanda che può essere fissato ai seguenti contatti: 050. 560952 serviziocivile@caritaspisa.it