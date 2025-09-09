Questo sito contribuisce alla audience di 
martedì 09 settembre 2025
Cisl in campo per la scuola Galilei, "serve un consiglio comunale aperto"
Attualità martedì 09 settembre 2025 ore 18:30

Cisl in campo per la scuola

Boom di presenze nella Giornata Rsu al Matteotti, con molti temi trattati, dall'autonomia al rinnovo contrattuale, al personale e la nuova segreteria



PISA — Un clima di entusiasmo, confronto costruttivo e partecipazione attiva ha caratterizzato la decima Giornata Rsu di Cisl Scuola Pisa, un appuntamento ormai consolidato che ha visto protagonisti Rsu, delegati, dirigenti sindacali e rappresentanti del territorio in una giornata ricca di stimoli e riflessioni.

L’evento, ospitato dall’Ipsar Matteotti di Pisa, si è confermato un momento centrale per la vita sindacale del territorio, offrendo uno spazio concreto di dialogo, formazione e condivisione tra chi ogni giorno, nelle scuole, si impegna per tutelare i diritti dei lavoratori e costruire una scuola più giusta, inclusiva e attenta alle persone.

A dare forza e profondità ai lavori della giornata, gli interventi di Roberto Calienno, segretario nazionale Cisl Scuola, Roberto Malzone segretario regionale Cisl Scuola Toscana e Giulia Bocchieri segretaria territoriale Cisl Scuola Pisa, che con passione e competenza hanno offerto spunti preziosi su temi centrali per il mondo della scuola e della rappresentanza sindacale. Dall'autonomia differenziata al rinnovo contrattuale, dalla valorizzazione del personale alla qualità dell’istruzione, sono stati molti gli argomenti toccati, sempre con uno sguardo rivolto alla concretezza e al futuro del lavoro scolastico.

Alla guida della Cisl Scuola Pisa c’è una nuova segreteria attenta ai bisogni della scuola: Giulia Bocchieri, segretaria territoriale, Giuseppe Carollo e Francesca Tomasino membri di segreteria, hanno organizzato e coordinato con efficacia l’organizzazione della giornata, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale rafforzare il senso di appartenenza a una comunità sindacale viva, dinamica e aperta al confronto. Una comunità che cresce nell’ascolto reciproco e che si rinnova nell’impegno quotidiano.

