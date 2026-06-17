Commercio, fondi regionali per tre centri storici

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Pisa, Cascina e San Giuliano tra i Comuni finanziati. Trapani, "Sostegno al commercio e nuove opportunità per i giovani"

PISA — Risorse regionali per rilanciare il commercio nei centri storici di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme. I tre Comuni della provincia pisana figurano infatti tra i beneficiari del bando promosso dalla Regione Toscana per sostenere aree urbane alle prese con fenomeni di spopolamento, desertificazione commerciale, problemi di sicurezza o particolari esigenze di valorizzazione del patrimonio cittadino.

L'avviso pubblico, aperto nell'Agosto 2025, metteva a disposizione un milione di euro a livello regionale. Per il territorio pisano sono previsti 42mila euro destinati al Comune di Pisa, mentre Cascina e San Giuliano Terme riceveranno ciascuno 22.500 euro.

A evidenziare l'esito del bando è il consigliere regionale del Partito Democratico Matteo Trapani, che ha sottolineato il valore dell'iniziativa per il tessuto economico locale. "Il bando aveva lo scopo di stimolare i Comuni a proporre progetti di riqualificazione dei propri centri storici, incentrati sulla rivitalizzazione del commercio", ha detto Trapani.

L'obiettivo è quello di favorire la nascita di nuove attività e contrastare le difficoltà che interessano il piccolo commercio, soprattutto nei centri urbani più esposti ai cambiamenti economici e sociali degli ultimi anni. Secondo il consigliere regionale, il progetto trae ispirazione da precedenti esperienze sviluppate dalla Regione in alcune città capoluogo.

"La crisi del piccolo commercio è reale, ma creatività, supporto e collaborazione regionale possono aiutare ad avviare decine di nuove attività, soprattutto a gestione giovanile, capaci di rilanciare i centri storici", ha aggiunto Trapani.

Le risorse saranno ora utilizzate dai Comuni per sviluppare interventi e iniziative finalizzate a rendere più attrattive le aree centrali, sostenendo il tessuto commerciale e favorendo nuove opportunità imprenditoriali.

"La Regione Toscana continua a investire sullo sviluppo locale e questo è davvero importante", ha concluso Trapani.