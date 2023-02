Pd, Bonaccini e Schlein al 48% nei circoli pisani

Il presidente dell'Emilia-Romagna e la deputata i candidati più votati. La corsa verso la segreteria culminerà il 26 Febbraio con le primarie aperte

PISA — Con circa il 49,5% delle preferenze Stefano Bonaccini supera gli altri candidati nei congressi territoriali toscani, prima tappa nella corsa verso la segreteria nazionale del Partito Democratico che culminerà con le primarie aperte del 26 Febbraio.

Con i congressi di circolo giunti al termine, in provincia di Pisa emerge una sostanziale parità tra Elly Schlein (48,2%) e Stefano Bonaccini (48%).

A commentare i risultati è Mario Iannella, coordinatore provinciale della mozione Energia Popolare.

"I dati percentuali sono chiari - sottolinea Iannella- in provincia di Pisa Bonaccini e Schlein sono al 48% dei voti, Cuperlo al 3% e De Micheli all'1%. Sono molto soddisfatto di questo risultato, partivamo con 246 voti di svantaggio del congresso 2019 e siamo giunti a 6 voti di distanza. L'area politica e i dirigenti che in continuità con Zingaretti hanno sostenuto la Schlein passano dal 56% al 48%, perdendo la maggioranza in provincia, nonostante l'arrivo in massa degli iscritti di Articolo1-MDP. Intorno a Bonaccini abbiamo, invece, costruito una proposta che ha convinto tanti a superare le divisioni del passato e a sostenere un progetto di cambiamento e un partito aperto, plurale, che tutela l'ambiente e la sanità pubblica, attento al lavoro e ai diritti e in grado di tornare a vincere le elezioni. Abbiamo preso 250 voti in più di quanto ci aspettavamo (il 10%) ed abbiamo pareggiato in provincia di Pisa, mentre abbiamo vinto con un netto vantaggio in tutta la Toscana. Questo risultato è solo un punto di partenza, che ci dà molta fiducia in vista delle primarie aperte a tutti del 26 Febbraio".

Questo il riepilogo dei risultati in provincia di Pisa

Aventi diritto: 3555

Votanti 2130 (59,92%)

Voti validi 2120

Gianni Cuperlo 69 (3,3%)

Stefano Bonaccini 1016 (48%)

Paola De Micheli 13 (0,6%)

Elly Schlein 1022 (48,2%)