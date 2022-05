Covid nel Pisano, in 24 ore 236 nuovi contagi

Il dettaglio per Comune di residenza delle nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 rilevate giornalmente in provincia di Pisa

PISA — Sono 236 i nuovi "casi Covid" rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa e comunicati oggi, mercoledì 18 Maggio. Ieri i nuovi contagi nel Pisano erano stati 318, due giorni fa 50. Di seguito le nuove positività al coronavirus SarsCov2 ripartite per ambito territoriale e Comuni di residenza (per primi quelli con il maggior numero di contagi in rapporto alla popolazione residente).

Area pisana 136 casi: Calci 12, Vicopisano 7, Pisa 63, San Giuliano Terme 20, Santa Luce 1, Vecchiano 7, Cascina 24, Crespina Lorenzana 2;

Valdera 53 casi: Bientina 7, Pontedera 20, Buti 3, Peccioli 2, Calcinaia 5, Santa Maria a Monte 5, Casciana Terme Lari 4, Capannoli 2, Ponsacco 4, Palaia 1;

Alta Valdicecina 22 casi: Castelnuovo di Val di Cecina 6, Montscudaio 3, Guardistallo 1, Pomarance 4, Volterra 6, Montecatini Val di Cecina 1, Castellina Marittima 1;

Comprensorio del Cuoio 25 casi: Castelfranco di Sotto 8, San Miniato 12, Santa Croce sull'Arno 3, Montopoli in Val d'Arno 2.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati complessivamente 1.706 nuovi casi di positività al virus.