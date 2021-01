Covid, ricoveri ospedalieri sotto quota cento

Covid-19, Crisanti si vaccina in diretta: «Fondamentale per bloccare il virus»

Il dato da tre giorni negli ospedali pisani è stabilmente sotto quota cento. Nel capoluogo oggi si contano però 33 nuovi casi

PISA — Da un lato il dato incoraggiante dei ricoveri ospedalieri, che, per il terzo giorno consecutivo, resta sotto quota cento. Dall'altro il dato dei nuovi positivi che è tornato a salire.

Il numero dei pazienti Covid, oggi, tra Santa Chiara e Cisanello, è di 94, di cui 16 in terapia intensiva. Ieri era di 98 ( 17 in terapia intensiva ), due giorni fa di 97 ( 16 in intensiva ). Un dato in lenta e costante discesa e più che dimezzato dal momento peggiore toccato nella seconda ondata del virus, quanto i ricoveri avevano superato in maniera stabile quota 200.

Il dato dei nuovi contagi nell'area pisana è invece tornato a salire dopo giorni di stasi. Oggi, come riferito dalla Usl, solo nel capoluogo sono 33 i nuovi casi. Ecco il quadro nei Comuni:

Calci 2, Cascina 8, Crespina Valenzana 2, Fauglia 1, Pisa 33, San Giuliano Terme 4, Vecchiano 3 per un totale di 53 casi.

Ieri i casi nell'area pisana erano stati 30, due giorni fa 22.

In provincia di Pisa oggi si registrano ancora cinque vittime



Il quadro regionale della Toscana è invece visibile qui