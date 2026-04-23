Credit reputation Award 2026, 9 premiati in Toscana

Numerose le aziende toscane che spiccano per una gestione solida, puntuale e trasparente nei rapporti con il sistema bancario

PISA — Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con i Credit Reputation Awards, il riconoscimento promosso da CentraleRisk che premia le imprese italiane capaci di distinguersi per affidabilità, puntualità e qualità nella gestione dei rapporti con il sistema del credito. E tra i protagonisti 2026, premiate nove eccellenze del territorio toscano che si sono distinte per una crescente attenzione ad una gestione finanziaria sempre più consapevole, strutturata e orientata alla sostenibilità nel lungo periodo. Il riconoscimento “Top per puntualità bancaria 2025” individua, infatti, quelle realtà che hanno mantenuto nel tempo una gestione coerente degli affidamenti, evitando tensioni finanziarie e anomalie segnaletiche, elementi sempre più determinanti nei processi di concessione del credito.

Operative in diversi settori e geografie con dimensioni eterogenee, le 9 aziende premiate offrono uno spaccato rilevante dell’eccellenza imprenditoriale toscana che, pur in un contesto economico complesso e in continua evoluzione, hanno saputo mantenere un approccio rigoroso e proattivo nella gestione degli affidamenti e delle relazioni con gli istituti di credito.

Nel dettaglio, suddivise per provincia:

Firenze

Cooplat, una delle principali cooperative italiane nel settore dei servizi e la più grande in Toscana, con una crescita costante e un progetto strutturato di diversificazione delle attività.

Etruria Luce Gas, fornitore toscano di energia elettrica e gas naturale per contesti domestici e aziendali, che opera anche su fotovoltaico e mobilità elettrica come società benefit.

Toscana Trucks (Montelupo Fiorentino), la concessionaria ufficiale Renault Trucks dedicata alla vendita di veicoli industriali, commerciali e mezzi pesanti nuovi, usati e personalizzati pensati per edilizia, distribuzione e trasporto professionale; la fiorentina; la fiorentina.

Archimede – Società Cooperativa Sociale (Scarperia e San Piero), impresa sociale senza scopo di lucro che promuove inclusione e integrazione attraverso attività utili alla collettività e all’ambiente, favorendo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Car Village (Sesto Fiorentino), concessionaria multimarca e parte del Gruppo Intergea, che offre ai clienti un’ampia selezione di auto nuove, usate e a km 0 dei principali marchi, affiancata da servizi di vendita, assistenza, noleggio a lungo termine e mobilità integrata con focus su professionalità, trasparenza e soddisfazione del cliente.

Pistoia

Conad Nord Ovest, cooperativa di dettaglianti del sistema Conad per la distribuzione organizzata di prodotti alimentari attraverso una vasta rete di punti vendita, sostenendo i soci imprenditori e le comunità locali.

Pisa

Bottai Group (San Romano), con oltre 40 anni di esperienza nei lavori di movimento terra e nella costruzione di edifici civili e industriali. Con un approccio professionale, certificazioni di qualità e un team specializzato, realizza opere per committenti pubblici e privati, garantendo autonomia operativa e risultati a regola d’arte.

Nel cuore della tradizione industriale toscana, LAPI GROUP (Santa Croce sull’Arno) trasforma la chimica in innovazione, unendo sapere artigiano e visione globale. Ogni progetto è un equilibrio tra tecnologia, qualità e rispetto per l’ambiente, capace di parlare al futuro. Nel 2026 cresce anche l’impegno verso i giovani, creando ponti concreti tra formazione e lavoro. Un’impresa che non produce soltanto, ma ispira, dando forma a un’idea moderna e autentica di industria italiana.

Prato

E.S.TR.A., la multiutility italiana che fornisce energia e servizi sul territorio, supportando clienti privati e aziende. Attiva nel mercato dell’elettricità e del gas, punta su efficienza, sostenibilità e vicinanza al territorio, integrando soluzioni innovative e attenzione ambientale nelle proprie attività.

“Anche quest’anno i Credit Reputation Awards confermano un segnale molto positivo: cresce tra le imprese italiane la consapevolezza dell’importanza di una gestione finanziaria attenta, puntuale e trasparente” racconta Massimiliano Bosaro, AD e fondatore di MF CentraleRisk. “Premiare queste realtà significa valorizzare un approccio che non solo rafforza il rapporto con il sistema bancario, ma contribuisce a costruire basi solide per la crescita e la competitività nel tempo. In più, il dato assume oggi un valore ulteriore: la puntualità bancaria non è più solo un indicatore comportamentale, ma si configura come una vera e propria proxy della valutazione prospettica del rischio da parte delle banche, in un contesto in cui modelli quantitativi e intelligenza artificiale stanno ridefinendo le logiche di accesso alla liquidità”.

La principale novità dell’edizione 2026 riguarda infatti l’introduzione, all’interno della piattaforma MonitorCR, del nuovo ScoringCR ICAS Compliance, il modello di valutazione allineato agli standard utilizzati dalle Banche Centrali (In-house Credit Assessment System) che integra componenti di Machine Learning, consentendo una lettura contestuale del dato creditizio: eventi formalmente identici possono avere impatti differenti in funzione della struttura finanziaria dell’impresa e della sua capacità di assorbire tensioni. Un cambio di paradigma che avvicina la valutazione delle imprese effettuate da CentraleRisk ai modelli effettivamente utilizzati dagli intermediari finanziari.

I Credit Reputation Awards vengono assegnati sulla base dell’analisi dei dati contenuti nella Centrale rischi delle imprese candidate attraverso la piattaforma proprietaria MonitorCR: il riconoscimento è attribuito a quante aggiungono un rating compreso tra AAA e BBB (investment grade), a testimonianza di una gestione virtuosa e affidabile del proprio profilo creditizio.