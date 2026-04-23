Un mese dedicato a libri e letture

​Ecco il programma del “Maggio dei libri”. Un viaggio lungo un mese tra letture, incontri ed eventi per tutte le età

PISA — Un viaggio lungo tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo. È questo il programma del “Maggio dei libri” che il Comune di Pisa annuncia in occasione Giornata mondiale del libro. Prende il via, infatti, giovedì 23 aprile nei totem cittadini e nelle piattaforme Social del Comune la promozione del cartellone che comprende incontri, letture ed eventi per tutte le età.

«Negli ultimi anni - spiega l’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Filippo Bedini -la biblioteca comunale SMS si è sempre più configurata come polo per la promozione del libro e della lettura attraverso attività divulgative differenziate per le diverse tipologie di utenti: presentazioni di libri, incontri di letture ad alta voce, incontri con le scuole, mostre hanno animato lo spazio cittadino dedicato per realizzare uno degli obiettivi più ambiziosi del mandato relativo alla delega alla cultura, ovvero quello di valorizzare Pisa come città del libro».

«In questa direzione - continua - l’Amministrazione Comunale ha anche promosso il Patto per la Lettura, a cui hanno aderito numerosi istituti scolastici, associazioni, fondazioni, librerie e case editrici locali, l’Azienda AOUP, l’Università di Pisa e la Scuola Normale, il Museo delle Navi Antiche e la Domus Mazziniana, l’Unicoop di Firenze. La Biblioteca ha arricchito con importanti investimenti il proprio patrimonio librario, anche attraverso donazioni importanti, come quella recente della famiglia Giglioni. Abbiamo anche accresciuto la sezione dedicata all’alta leggibilità e alla comunicazione aumentativa con una postazione dotata di sym-writer per la traduzione di testi in immagine e ha prodotto la traduzione in-book di due testi per bambini. Traguardo di tutto questo lavoro è stato, nel 2025, l’ottenimento di un importante riconoscimento di ambito nazionale quale è stato “Pisa come città del libro”. Il “maggio dei libri” è il momento centrale di tutta questa effervescente attività, che troverà un’ulteriore tappa di arricchimento con l’imminente apertura di un distaccamento della SMSbiblio a Marina di Pisa per il periodo estivo».

Il programma 2026 del “Maggio dei libri” è diviso in tre sezioni: “Creature in cammino” (libri e incontri con l’autore), “Cantare la bellezza” (Incontri e letture per bambini) e “Creature nel nostro tempo” (Storie e sfide tra passato e presente). Tra gli autori ospiti della rassegna tra gli altri Stefania Auci, Leonardo Gori, Riccardo Nencini, Marco Vichi.

Il primo appuntamento è martedì 28 aprile all’Archivio di Stato con la presentazione del libro “L’alba dei leoni” di Stefania Auci. Intanto martedì 5 maggio (ore 12.00) sarà inaugurato il punto prestito librario della SMSBiblioMare presso l’ufficio decentrato del Comune a Marina di Pisa (via Camillo Guidi, 2/A)

IL MAGGIO DEI LIBRI 2026 – IL PROGRAMMA

Martedì 5 maggio, ore 12.00 – Marina di Pisa

Inaugurazione punto prestito SMSBiblioMare - Ufficio Decentrato 1 del Comune di Pisa (Via Camillo Guidi, 2/A)

CREATURE IN CAMMINO

Presentazione di libri e incontri con l’autore

Martedì 28 aprile, ore 18.00 – Archivio di Stato Palazzo Toscanelli

“L’alba dei leoni” di Stefania Auci. Dialoga con l’autrice Chiara Cini. A cura di Libreria Fogola.

Venerdì 8 maggio, ore 17.00 – SMSBiblio

“Racconti basilicatesi” di Michele Battaglino. Dialoga con l’autore Maria Rosa Cranchi. A cura dell’associazione Lu.Pi. Lucani a Pisa.

Lunedì 11 maggio, ore 17.00 – SMSBiblio

“Mai stanca di vivere: passioni e tumulti di Oriana Fallaci” di Riccardo Nencini. Dialoga con l’autore Francesca Petrucci. A cura di Libreria Pellegrini.

Giovedì 14 maggio, ore 17.00 – SMSBiblio

“L’uomo di mezzo” di Piero Tallarico. Dialoga con l’autore Marco Azzurrini. A cura di Carmignani Editrice.

Sabato 16 maggio, ore 17.00 – SMSBiblio

“Viaggio in libreria: tredici racconti ambientati in Toscana”, con Fabrizio Altieri, Alessandro Agostinelli e Alessandro Scarpellini. Dialoga con gli autori Paolo Mugnai. A cura di Felici Editore in collaborazione con Libreria Blu Book, Libreria Pellegrini e Libreria dei Ragazzi.

Mercoledì 20 maggio, ore 17.00 – SMSBiblio

Rassegna “Autori allo Specchio” a cura di Valeria Serofilli. “Suffragi d’Arno” di Sandra Lucarelli e “Il tempo inverso” di Paolo Stefanini. Letture teatralizzate di Rodolfo Baglioni.

Giovedì 21 maggio, ore 17.30 – SMSBiblio

Aspettando il Pisa Book Festival. “Giallissimo in biblioteca” con “Notti nere” di Marco Vichi e “Il vento di giugno” di Leonardo Gori. Dialoga con gli autori Francesca Franceschi.

Venerdì 22 maggio, ore 17.00 – Museo delle antiche navi di Pisa

Aspettando Le Regate. “Le repubbliche marinare” di Ermanno Orlando. Dialoga con l’autore Gabriella Garzella.

Sabato 23 maggio, ore 18.30 – Libreria Fogola

“Il silenzio che resta” di Giuliano Pasini. Dialoga con l’autore Francesca Franceschi.

Lunedì 25 maggio, ore 17.00 – SMSBiblio

“Al voto - 2 giugno 1946. La voce delle donne, la scelta di un paese” di Saulle Panizza. A cura di Pisa University Press – Polo Editoriale Università di Pisa.

Martedì 26 maggio, ore 16.30 – SMSBiblio

“La tomba di Cleopatra” di Yvan Argeadi. A cura della Proloco Città di Pisa.

Giovedì 28 maggio, ore 17.00 – SMSBiblio

“Cella 113” di Lorena Melchiorri. Dialoga con l’autrice Fabrizio Felici. A cura di Felici Editore.

Venerdì 29 maggio, ore 17.00 – SMSBiblio

“Canti dei senza volto: melodie della rivolta” di Massimiliano Bacchiet. Dialoga con l’autore Stefano Gallo. Trame musicali di Duccio Ghelardoni.

Sabato 30 maggio, ore 17.00 – SMSBiblio

“Tutto torna: una nuova avventura del Pm Fabio De Falco” di Maurizio Agnello. Dialoga con l’autore Lidia Maria Spanò. A cura di Libreria Pellegrini in collaborazione con Associazione Calabresi a Pisa “Esperia”.

CANTARE LA BELLEZZA

Incontri e letture per bambini e ragazzi alla SMSBiblio

Mercoledì 6 maggio, ore 17.00 | Letture 0 – 6 anni

“Nati per leggere” con i volontari NpL

Giovedì 7 maggio, ore 17.00 | Presentazione libro 10 – 14 anni

“Il registro delle bugie di Nikita Bloom” di Angela Giammatteo. A cura della Libreria dei Ragazzi. Dialoga con l’autrice Chiara Martina.

Martedì 12 maggio, ore 10.00 | Letture 0 – 3 anni

“Nati per leggere” con i volontari NpL

Lunedì 18 maggio, ore 17.00 | Letture 0 – 6 anni

“Nati per leggere sul prato delle meraviglie” con i volontari NpL

Sabato 23 maggio ore 11.00 | Letture 5 – 9 anni

“Kamishibai: storie con il teatrino di carta” con le volontarie di Letture ad Alta Voce

CREATURE NEL NOSTRO TEMPO

Storie e sfide tra passato e presente

Fino al 20 maggio – SMSBiblio | Mostra

“Maria Sklodowska-Curie in Italia: tre viaggi, una passione”. A cura dell’Accademia Polacca delle Scienze a Roma, in collaborazione con il Consolato onorario della Repubblica di Polonia in Firenze.

Sabato 9 maggio, ore 17.00 – SMSBiblio | Conferenza

“Pisa città che scrive: un confronto tra giovani scrittori”, con Lorenzo Cantini, Alberto Fonti, Yuri Leoncini, Valeria Sara Papini e Fabio Davini. Modera Anna Tavernise.

Venerdì 15 maggio, ore 17.00 – SMSBiblio | Conferenza

“Tu sei la mia ossessione! Lo stalking fra psicologia, criminologia, psichiatria e sociologia”, con Enza Rampello. A cura del Gruppo Millecolori.

Martedì 19 maggio, ore 17.00 – SMSBiblio | Letture

Tratte da “Lettere contro la guerra” di Tiziano Terzani. A cura del MEIC – Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale in collaborazione con il Centro Interdisciplinare di Scienze della Pace e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, Università di Pisa.

Mercoledì 27 maggio, ore 16.30 – SMSBiblio | Letture

“La mente pettegola”, con le volontarie di Letture ad Alta Voce – LaAV. A cura del Centro polifunzionale Le Vele.

Venerdì 29 maggio, ore 17.00 – Bastione Sangallo | Conferenza

“Santa Bona da Pisa, tra tradizione e modernità” con Gabriella Garzella. In collaborazione con la Nobile Magistratura di San Martino.