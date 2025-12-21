CTP, scontro aperto sulla partecipazione

Martinelli accusa la maggioranza, "Ricostruzione falsa sugli atti ufficiali, i consigli di quartiere sono inapplicabili e dannosi per rappresentanza"

PISA — Non si placa la polemica politica attorno ai Consigli Territoriali di Partecipazione. A innescare la miccia è il gruppo consiliare La città delle persone, che con un comunicato firmato da Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo, accusa la maggioranza di avere "falsato la narrazione" nel Documento Unico di Programmazione, dove si legge che "a seguito del mancato raggiungimento di un accordo tra le forze presenti in Consiglio, si è proceduto ad avviare l’iter di revisione del regolamento comunale".

"Si scrive quindi su un documento ufficiale, approvato dalla maggioranza, un falso" ha attaccato Martinelli, spiegando che le opposizioni aspettano da mesi che l’assessora Porcaro porti in Consiglio una proposta per aprire un confronto. Secondo il capogruppo, la maggioranza ha bocciato un emendamento in cui si riportava la versione opposta, ovvero che "l’Amministrazione ha avviato la revisione del regolamento senza alcun confronto con le forze presenti in Consiglio".

"È evidente – ha proseguito Martinelli – che i CTP voluti dalla destra sono inapplicabili e dannosi, pensati secondo una logica di controllo del consenso e non basati su una reale rappresentanza dei quartieri".

Nel mirino anche la scelta di aggregare i quartieri in macro aree "non omogenee" e l’assenza, secondo La città delle persone, di "luoghi permanenti di dialogo" tra cittadini e amministrazione.

Il riferimento finale è alle dimissioni di Andrea Pingitore da presidente del Comitato di Riglione Oratoio, "Un gesto che nasce da anni di impegno inascoltato". E la chiosa è netta: "Assistere oggi a false ricostruzioni mina la fiducia nei confronti di chi governa, ma anche di tutta la politica"